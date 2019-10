Marktführer: Über 100.000 Fachkräfte der Gesundheitsbranche setzen auf Karriereberater und Jobvermittler MEDWING (FOTO)

Berlin (ots) - In nur zwei Jahren vom Startup zum führenden Karriereberater undWunschjobvermittler der Gesundheitsbranche- Rundum-Service für Pflegefachkräfte, Ärzte und Therapeuten- Monatlich 10.000 Neuanmeldungen im MEDWING-Matching-System- Über 2.300 Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bundesweitsetzen auf MEDWING für schnelles und passgenaues Recruiting- Persönliche Beratung und Matching-System ermöglichenVermittlungen noch am selben Tag - in Festanstellung, Teilzeitoder als Schicht-RetterRasanter Aufstieg für die MEDWING GmbH: In zwei Jahren vom Startup zumBranchenprimus. 2017 von Johannes Roggendorf und Dr. Timo Fischer in Berlingegründet, berät und vermittelt das Unternehmen Pflegefachkräfte fürKrankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen. MEDWING verfügt mit über100.000 examinierten Fachkräften über den größten Arbeitnehmerpool fürmedizinische und pflegerische Berufe in Deutschland und Europa. Und es werdenimmer mehr: Jeden Monat melden sich rund 10.000 neue Kandidaten auf derMEDWING-Plattform an - auf der Suche nach Festanstellungen, Teilzeitjobs oderflexiblen Arbeitsmöglichkeiten. Auch die Zahl der Krankenhäuser,Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen, die auf den Service von MEDWING setzen,wächst stark. Bundesweit sind es bereits mehr als 2.300 Einrichtungen.Das MEDWING-Prinzip: Klarer Arbeitnehmerfokus, persönliches Coaching und Einsatzeiner eigenen Matching-TechnologieBei MEDWING stehen die pflegerischen und medizinischen Fachkräfte immer imMittelpunkt. Wer sich auf der Plattform anmeldet, bekommt innerhalb von 100Sekunden einen persönlichen Rückruf. Im Gespräch mit einem MEDWING-Beraterwerden die Kandidatenwünsche erhoben und mit Hilfe eines KI-gestütztenMatching-Systems den Einrichtungen zugeordnet, die diesen Wünschen am bestenentsprechen. Dazu gehören flexible Arbeitszeiten, Präferenzen wieGehaltsvorstellungen, maximaler Arbeitsweg, gewünschte Arbeitswochenstunden,Arbeitsinhalte und Fortbildungswünsche. Mithilfe des dynamischenMEDWING-Matching-Systems können Jobwünsche und Stellenangebote somitindividuell, passgenau und sehr schnell zusammengeführt werden - ob inFestanstellung, Teilzeit oder als Schicht-Retter. MEDWING ist eines der erstenUnternehmen, das mit Hilfe der Digitalisierung Berufe einer gesamten Branche aufeine moderne, zeitgemäße Stufe hebt.Dr. Timo Fischer, Gründer und Geschäftsführer von MEDWING: "Bei akuten Fällen,können wir Fachkräfte noch am selben Tag vermitteln. Wenn beispielsweise aufeiner Intensivstation plötzlich dringend benötigte Pflegefachkräfte ausfallen.Mittelfristig werden wir auch automatisierte Schichtplanungssysteme anbieten.Damit kann eine mögliche personelle Lücke schneller erkannt und besetzt werden,noch bevor es tatsächlich zu einem Engpass oder sogar zur Schließung vonStationen kommt."Insbesondere das Angebot von moderner Arbeit, also flexible Jobs, die sichjeweils an der aktuellen Lebenssituation der Fachkräfte ausrichten, ermöglichenes sehr viel mehr Menschen, wieder in ihrem Gesundheitsberuf zu arbeiten, als esderzeit der Fall ist. Dabei begleitet MEDWING die individuelle Karriere derKandidaten und steht ihnen hierbei langfristig beratend zur Seite. Dieser klareArbeitnehmerfokus, der Coaching-Ansatz und der Einsatz der innovativenPlattformtechnologie unterscheidet MEDWING von klassischen Personalvermittlernund Jobdatenbanken.Johannes Roggendorf, Gründer und Geschäftsführer von MEDWING: "Es gibt allein inDeutschland zehntausende examinierte Pflegefachkräfte, die in ihrem Job arbeitenwollen, aber nicht können, weil das System zu starr und unflexibel ist. Dazukommt, dass nach zehn Jahren knapp 70 Prozent der ausgebildeten Pflegefachkräftenicht mehr in ihrem Ausbildungsjob arbeiten. So etwas darf eigentlich nichtsein. Und genau hier setzen wir an. Kein Talent darf verschenkt werden. VieleKliniken sind daher inzwischen auch flexibler und bereit, den persönlichenWünschen der Pflegefachkräfte zu entsprechen."ÜBER MEDWINGMEDWING (www.medwing.com) ist das europaweit technologisch führende Jobmatching-und Karriereberatungsunternehmen für alle Gesundheitsberufe. Ein modernesTechnologieunternehmen, das die Vorteile der Digitalisierung und Automatisierungnutzt, um den Matching-Prozess zwischen Fachkraft und Klinik oderPflegeeinrichtung so zeitnah, effizient, transparent und einfach wie möglich füralle Beteiligten zu gestalten. MEDWING wächst rasant und verzeichnet aktuellrund 10.000 Neuanmeldungen pro Monat, über 100 Fachkräfte finden monatlich einenneuen Job in der Gesundheitsbranche und über 1.700 Schichten werden jeden Monatvermittelt. Mit über 100.000 ausgebildeten Fachkräften verfügt das BerlinerDigital Health Startup über einen der größten Arbeitnehmerpools für medizinischeund pflegerische Berufe in Deutschland und Europa. MEDWING arbeitet momentan mitüber 2.300 Kliniken und Pflegeeinrichtungen zusammen und hilft so,Personalengpässe zu vermeiden und die Einhaltung des Pflegeschlüssels zuermöglichen. Grundsätzlich stehen bei MEDWING immer die Kandidaten imMittelpunkt, langfristige Beziehungen werden aufgebaut, nach und nach entstehtdie MEDWING Community. MEDWING, 2017 von Johannes Roggendorf und Dr. TimoFischer gegründet, beschäftigt aktuell über 150 Mitarbeiter und wurde vonLinkedIn zum "Top Startup 2019" in Deutschland gewählt.Pressekontakt:MEDWING GmbHSophie-Theres GuggenbergerPresse- und Öffentlichkeitsarbeit | UnternehmenssprecherinRosenthaler Straße 63-6410119 Berlinsophie.guggenberger@medwing.com+49 1579 2396805Original-Content von: Medwing, übermittelt durch news aktuell