Unterföhring (ots) - Starke Stimmen - starke Quote! "The Voice ofGermany" dominiert mit 15,8 Prozent Marktanteil den Donnerstagabendund gewinnt damit die Prime Time (Z. 14-49 J.). Die gute Performancevon #TVOG in der Prime Time macht ProSieben mit einemTagesmarktanteil von 12,4 Prozent (Z. 14-49 J.) zum Marktführer amDonnerstag.Das sind die "The Voice of Germany"-Halbfinalisten 2018:#TeamMark: Diana Babalola (26, Hamburg), Rahel Maas (23, Goch beiDüsseldorf), Jessica Schaffler (17, Weiz, Österreich)#TeamYvonne: Linda Alkhodor (16, Berlin), Benjamin Dolic (21,Zuchwil, Schweiz), James Smith Jr. (17, Bornheim bei Köln)#TeamFanta: Coby Grant (32, Karlstadt bei Würzburg), Clifford Dwenger(25, Hamburg), Eros Atomus Isler (18, Flensburg)#TeamMichaelPatrick: Bernarda Brunovic (25, Dietikon, Schweiz),Matthias Nebel (27, Frauental, Österreich), Samuel Rösch (24,Großrückerswalde bei Chemnitz)Das "The Voice of Germany"-Halbfinale, live am Sonntag, den 9.Dezember 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1. Das Finale zeigt SAT.1 amSonntag, den 16. Dezember 2018, ebenfalls live, um 20:15 Uhr.Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:07.12.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell