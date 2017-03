Marktführer! ProSieben gewinnt den Donnerstagabend mit #GNTM

Unterföhring (ots) -Marktführer! Sehr starke 17,4 Prozent der 14- bis 49-jährigenZuschauer schauten am Donnerstagabend auf ProSieben zu, wie HeidiKlums #GNTM-Models einen komplett neuen Look bekamen. So dominiertProSieben mit "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" den Abend.Für Helena (18, Nebikon), Aissatou (18, Garching) und Deborah (21,Köln) gab es gestern kein Foto von Heidi Klum.Im Anschluss erreicht "Kiss Bang Love" gute 11,7 Prozent Marktanteilin der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um20:15 Uhr, auf ProSiebenAktuelle Informationen und Bilder zum Download finden Sie immer aufder Presseseite http://presse.prosieben.de/topmodel2017Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 03.03.2017 (vorläufig gewichtet: 02.03.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFelicitas OnnenTel. +49 [89] 9507-1176Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi SchulzTel. +49 [89] 9507-1166Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.comAlina JahrmarktTel. +49 [89] 9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell