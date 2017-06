Markteintritt in Südostasien: pentahotels eröffnet 2020 in Bangkok, Thailand (FOTO)

Frankfurt am Main & Hongkong (ots) -Die designorientierte Lifestyle-Hotelmarke pentahotels gab heuteihre neue Managementvereinbarung mit der thailändischen The NestProperty Company Ltd., einer Tochtergesellschaft der PM Group,bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist die Eröffnung des erstenpentahotel im thailändischen Bangkok im Jahr 2020. Das Hotel wirdsich in Lumpini, dem zentralen Geschäftsviertel von Bangkok,befinden. Damit unterstreicht pentahotels die Expansionspläne derMarke in Südostasien.Das neu errichtete Gebäude in Bangkok wird die globalenDesignstandards von pentahotels widerspiegeln und alle Markenzeichenund Innovationen der Hotelkette aufgreifen, inklusive derpentalounge, ein einzigartiger Empfangsbereich, der Gäste dazueinlädt, sich an der stylischen Bar zu treffen und zu entspannen. DasHotel wird außerdem über 157 Gästezimmer, einen Swimmingpool undeinen top ausgestatteten Fitnessraum verfügen. Das pentahotel Bangkokwird sich in der Nähe vieler großer Shopping-Outlets, Bürohochhäuserund des Lumpini-Parks befinden. Damit bietet es Geschäfts- undIndividualreisenden den perfekten Ausgangspunkt, um das tropischeFlair der modernen und pulsierenden Hauptstadt zu genießen."pentahotels verfügt über nachweisliche Erfolge und Erfahrungen imManagement von Hotels, die die nächste Generation Reisenderansprechen", so Ausana Mahagitsiri CEO von The Nest Property CompanyLtd. "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit pentahotels und dieUmsetzung unseres gemeinsamen Zieles, die Entwicklung eineseinzigartigen Hotelerlebnisses in Bangkok."JLL fungierte als exklusiver Berater der PM Group bei der Suchenach einem Hotelbetreiber und der erfolgreichen Vertragsverhandlung.Andrew Langston, Executive Vice President von JLL, erklärte: "DieUnterzeichnung für das pentahotel Bangkok, Ploenchit, zeigt, dasssowohl die Eigentümer als auch die Betreiber auf das Wachstum desMarktes in Bangkok und auch in Thailand setzen, insbesondere imBereich Lifestyle." Er ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass wir alsstrategischer Berater für die PM Group tätig sein durften und dazubeigetragen haben, die Marke pentahotels nach Bangkok zu bringen."Über pentahotelspentahotels steht für eine neue Generation von Hotels, diemodernen Individual- und Geschäftsreisenden Komfort und Stil inentspannter Atmosphäre bietet. Mit einem einzigartigenInterior-Design und dem "Neighbourhood"-Konzept steht dieLifestyle-Marke für wahre Innovation im gehobenen 4-Sterne-Segment.Das Markenzeichen der insgesamt 27 Hotels in sieben Ländern auf zweiKontinenten ist die pentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar,Rezeption und Café - im lockeren "Wohnzimmer"-Ambiente. WeitereInformationen und Buchungen unter: www.pentahotels.com. Für dieaktuellsten News folgen Sie uns auf facebook.com/pentahotels.Über The Nest Property Company Ltd.Seit der Gründung im Jahr 2009 konnte sich The Nest Property Co.,Ltd. in einer Nische als führender Entwickler von gehobenenBoutique-Eigentumswohnungen auf dem Immobilienmarkt von Bangkokpositionieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklunghochwertiger Wohnungsprojekte mit vielen Annehmlichkeiten undultramoderner Ausstattung in Bangkoks zentralem Geschäftsviertel. DasAngebot richtet sich an eine neue Generation von Kunden, die auf derSuche nach stilvollen und geräumigen Eigentumswohnungen mit allemerdenklichen Komfort sind. Das Unternehmen verfolgt einen ehrgeizigenWachstumsplan und plant in den nächsten Jahren weitere neue Projektedurchzuführen.Über JLLJLL (NYSE: JLL) ist ein Dienstleistungs-, Beratungs- undInvestment-Management-Unternehmen im Immobilienbereich. DasUnternehmen bietet spezialisierte Dienstleistungen für Eigentümer,Nutzer und Investoren, die im Immobilienbereich Wertzuwächserealisieren wollen. Der Jahresumsatz aus Honoraren betrug 2016 $ 5,8Milliarden, der Bruttoumsatz $ 6,8 Milliarden. JLL, ein "Fortune 500"Unternehmen, ist Ende März 2017 weltweit mit knapp 300 Bürosvertreten und in mehr als 80 Ländern tätig mit mehr als 78.000Beschäftigten. Im Auftrag seiner Kunden verantwortet JLL im BereichManagement und Real Estate Outsourcing Services ein Portfolio von 409Millionen Quadratmetern und hat 2016 Käufe, Verkäufe undFinanztransaktionen im Wert von rund $ 136 Milliarden abgeschlossen.JLL ist der Markenname und ein eingetragenes Markenzeichen von JonesLang LaSalle Incorporated.Weitere Informationen finden Sie unter http://jll.de.Medienkontakt:media consulta International Holding AGIm Auftrag von pentahotelsAleksandar MusikicPhone: +49 (0) 30 65 000 388E-mail: press.pentahotels@mcgroup.compentahotelsGlobal Marketing & Communications DepartmentMax SiegersPhone: +49 (0) 69 256699 750E-mail: communications@pentahotels.comOriginal-Content von: Pentahotels, übermittelt durch news aktuell