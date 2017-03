Markteinstrittsstrategie für das Cashback-System wee setzt auf Emotionalisierung / Nachhaltiges Premium-Boxsponsoring mit sozialem Brennpunktprojekt (FOTO)

München / Kreuzlingen / Leipzig (ots) -- Boxen ist Herzenssache für Unternehmer und Visionär Cengiz Ehliz- Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sport Events Steinforth (SES)bei zwei Box-Projekten- Sechsstelliges Euro Invest der weeCONOMY AG in die Marke wee fürBox-Galas mit TV-Präsenz in Prag, Leipzig und Erfurt- "Personal Sponsoring" von Jungprofi Emre Cukur auf dem Weg zumChampion im Super-Mittelgewicht- Pädagogisch begleitetes Boxen für sozial benachteiligte Kids:neues Projekt des gemeinnützigen Vereins weeCHARITY for Kidse.V.Die Markenkampagne zur Einführung des neuen Cashback-Systems weestartete im Dezember 2016 in neun europäischen Ländern. Seit Samstag- mit der SES Box-Gala in Prag - flankiert die weeCONOMY AG dieseTestkampagne in einer zusätzlichen Ausbaustufe mit der Emotionalitätdes Profi-Boxsports. Das in Kreuzlingen ansässige SchweizerUnternehmen setzt mit seinem Engagement beim Boxen auf eineStrategie, bei der drei unterschiedliche Projekte miteinandervernetzt und umgesetzt werden. Offensichtliche Synergien helfen, diejeweiligen Projektziele im Rahmen eines ehrgeizigen Masterplanserfolgreich umzusetzen."Mit der reichweitenstarken TV-Präsenz der drei SES Box-Galas imMärz und April erhält unsere Marke wee einen zusätzlichen Impuls beider Markenbekanntheit", so weeCONOMY-Gründer und Visionär CengizEhliz (46). "Insbesondere im deutschsprachigen Raum erreichen wir mitder Übertragung der Kampfabende von Leipzig am 18. März und Erfurt am22. April durch den MDR, Mitglied im Verbund der ARD, einMillionenpublikum." Für den global agierenden Geschäftsmann mitoberbayerischen Wurzeln, der in seiner Jugend selbst alserfolgreicher Amateurboxer im Ring stand, bietet die FaszinationBoxen einen zusätzlichen Anreiz: "Im Rahmen einer Studie haben wirfestgestellt, dass viele unserer internationalen Geschäftspartnernoch nie beim Profi-Boxen waren, sich dies aber wünschen. Was liegtalso näher als einmalige Box-Events mit Hospitality,Business-Meetings oder Schulung für unsere Salesforce zu verknüpfen?"Damit aber nicht genug: Neben Box-Eventsponsoring mit medialerKapitalisierung setzen die Schweizer auch auf Personality-Sponsoringvon jungen Boxern mit Perspektive. "Wir haben mehrerevielversprechende Kandidaten über einen längeren Zeitraum gescoutetund uns nach intensiven Gesprächen für den 23-jährigen Emre Cukurentschieden, der im Super-Mittelgewicht in den vergangenen 12 Monatenfünf Profikämpfe souverän gewonnen hat und bei der Erfurter Box-Galaan den Start geht," vertieft der Unternehmer. Die damit verbundenenZiele sind klar: Der gleichermaßen ehrgeizige wie sympathischeJungprofi mit dem Kampfnamen "The Lion jr." soll alsMarkenbotschafter von wee sukzessive aufgebaut werden und in dennächsten zwei Jahren den Weltmeistertitel erkämpfen. Verantwortlichfür dieses ehrgeizige Projekt ist Vater Levent Cukur, 49, u.a.Ex-Profi-Boxweltmeister 2002 im Leichtgewicht, der als Trainer undPromoter die Karriere seines Sohnes navigiert."Ich fühle mich geehrt, dass ein international agierendesUnternehmen mit einem phantastischen Produkt mich alsMarkenbotschafter ausgewählt hat" strahlt der Münchener Boxer. Und erfügt selbstbewusst hinzu: "Wetten, dass mein Kampf genauso zumHighlight in Erfurt wird wie der Kampf von Robin Krasniqi gegenArthur Abraham?"Unter dem Motto "Synergien nutzen" haben weeCONOMY, Levent CukursMünchener Boxschmiede LEO´s Box Gym und die MagdeburgerSES-Boxpromotion ein soziales Brennpunkt-Projekt für Kinder undJugendliche konzipiert, das unter dem Dach des gemeinnützigen VereinsweeCHARITY for Kids e.V angesiedelt wird. Unter dem Titel "weeCHARITYKids Streetwork: Fairplay Boxen" erhalten sozial benachteiligte Kidsdie Möglichkeit, Boxen spielerisch zu erfahren. Erfahrene Trainer,aktiv eingebundene Profiboxer wie Emre Cukur als authentischeProjekt-Botschafter und Pädagogen vermitteln im Rahmen des Projektesden verantwortungsbewussten Umgang mit der eigenen Körperstärke,Handlungsleitfäden für diszipliniertes körperliches und geistigesTraining sowie einen respektvollen zwischenmenschlichen Umgang inunserer Gesellschaft.Siana Petrova (41), Vorstandsvorsitzende dieserCharity-Einrichtung unter dem Markendach von wee unterstreicht dieBedeutung des neuen Projektes: "Wir führen gerade die finalenGespräche mit verschiedenen Grundschulen im Münchener Westen fürunseren Master. Mit den Erfahrungen aus diesem Piloten werden wir dasProjekt in Deutschland und darüber hinaus weiter multiplizieren.Neben anderen Aktivitäten unserer Charity, bei denen wir imvergangenen Jahr gut 40.000 Euro für die medizinische Behandlung voneinzelnen Kindern in Slowenien und der Slowakei gespendet haben,möchten wir nun das ungewöhnliche Thema Boxen in allen Facettennutzen, um benachteiligte Kinder und Jugendliche fit für unsereGesellschaft zu machen. Dabei binden wir durchweg professionellePartner ein, die wie wir für die Philosophie der weeCHARITY brennenund ihre Kompetenzen unentgeltlich zur Verfügung stellen."Mehr über weeCHARITY for Kids e.V., Sitz München:- Gegründet von Unternehmer Cengiz Ehliz - bündeltunterschiedliche Charity-Aktivitäten in Europa- Mission: "Wir möchten Kindern ein Lächeln schenken, denn Kindersind die Zukunft unserer Erde."- Fokus der Charity sind schnelle und effektive Maßnahmen, umbedürftige Kinder und deren Familien finanziell zu unterstützen.Das Geld wird eingesetzt für medizinische Hilfen undUnterstützung an Orten, wo eine adäquate medizinische odertherapeutische Hilfe oft nur schwer zu finden ist.- Operativ verantwortlich: Siana Petrova als Vorstandsvorsitzendeund Dr. Judith Behr (35) als stellvertretendeVorstandsvorsitzende.- Vision: Zehn Prozent der im E-Commerce von wee.com erzieltenUmsätze fließen als freiwillige Spende der Kunden in dieglobalen Charityprojekte von wee, avisiert ist hierbei in dennächsten Jahren eine Summe von mindestens 10 Millionen Euro.www.weecharity.comMehr über das Cashbacksystem wee der weeCONOMY AG, Kreuzlingen,Schweiz:- Im Zentrum des Geschäftsmodells steht eine Technologie, dietransnational in Echtzeit als reales Cashback-System funktioniert.Sie vernetzt die multifunktionale Bonuskarte mit einer App, die sichim Sinne zusätzlicher Inhalte und Angebote täglich aktualisiert undeinem Onlineportal. Dabei sind die physisch realen und die virtuellenMarktplätze vollumfänglich in das System integriert. Im Rahmen derTestphase wurden bereits über 10.000 stationäre Händler undOnlineshops in 18 Ländern integriert. Die hierbei erzielten Umsätzeder angeschlossenen Händler bewegen sich im siebenstelligenEurobereich.- wee ist einfach zu verstehen und umzusetzen: Im Gegensatz zuanderen Bonussystemen kann der Kunde mit den gesammelten Punkten("wee") bei angeschlossenen Händlern bezahlen - oder sich seine weeüber das eigene Girokonto auszahlen lassen. In Onlineshops erzieltewee können nur beim Händler vor Ort verrechnet werden. Ein weeentspricht einem Euro.- Der Händler kann selbst entscheiden: Wählt er ein von weevertriebenes PoS-Terminal oder ein eigenes Tablet, auf dem er dieHändler-App installiert? In beiden Fällen wird über die Frontkamerades Endgerätes der QR-Code des Kunden eingelesen. Der Kunde kannseinen QR-Code entweder über seine Kunden-App mittels Smartphone odermit seiner weeCard einlesen lassen.- Seit dem 18. Dezember präsentiert sich das Projekt in denTestmärkten Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Slowenien,Slowakei, Schweiz, Polen, Tschechien mit einer kreativenMarkteinstiegskampagne. Einerseits wird die Marke wee in einemTV-Spot, der 28.839 mal in 39 reichweitenstarken Sendern ausgestrahltwurde, witzig-kreativ präsentiert, andererseits werden potenzielleHändler und Konsumenten über das neuartige Cashback-Systeminformiert.https://wee.comhttps://www.facebook.com/weeDeutschland/?brand_redir=754297474666928Mehr über Cengiz Ehliz:- Visionär und Impulsgeber des Cashback-Projekts wee- Founder und Mehrheitsaktionär der weeCONOMY Group AG- Familienvater mit zwei Kindern, Tochter (18) und Sohn (3)- Geboren in Bad Tölz, wohnhaft in Starnberg- Jüngstes Kind, drei Geschwister, Gastarbeiterfamilie- gelernter Elektrotechniker- Selbstständig seit 1993- Übernahme Leitungsfunktion, 1998, inEnergie/Telekommunikationsbranche: Aufbau Kundenstamm von 1,6Mio. Kunden, 60.000 Vertriebspartnern mit Jahresumsatz von 1,1Mrd. Euro- Seit 2010 Umsetzung des Vertriebsmodells "Mobile NetworkDevelopment Franchise (MNDF") für ein innovatives, einzigartigesCashback-System- Soziales Engagement: weeCHARITY- Gesellschafts-/wirtschaftspolitisches Engagement: Senator imEuropäischen Wirtschaftssenat e.V.- Hobbys: Familie, Bergsteigen, Boxen (erfolgreich aktiverAmateurboxer in der Jugend), Oper- Lebensmotto: "Entscheidend sind im Leben nicht nur die gutenTaten, vielmehr was wir der Welt hinterlassen!"www.cengizehliz.comÜber eine Veröffentlichung und die Zusendung des entsprechendenBelegs würden wir uns sehr freuen.Medienkontakt:weeCONOMY AGTilmann Meuserc/o CP/CONSULT Consulting Services GmbHTel: 0201/890699-15; mobil: 0177/8095117Mail: meuser@cp-cs.dePS: Als Service bieten wir Ihnen nutzungsrechtsfreies Bildmaterial(Fotos, Bewegtbild) zum Downloaden an unter www.cp-cs.de/presseSES Sport Events Steinforth GmbHChristof HawerkampTel: 0391/7273720Mail: christof.hawerkamp@sesboxing.deOriginal-Content von: weeCONOMY AG, übermittelt durch news aktuell