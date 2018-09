Markteinschätzung zur WindEnergy Hamburg - Onshore und Offshore zunehmend unter Kostendruck / Voruntersuchungen für Anlageplanungen immer wichtiger

Darmstadt (ots) - Der Offshore-Windmarkt wird durch die staatlicheAusbaudeckelung auf insgesamt 15 Gigawatt bis zum Jahr 2030 starkausgebremst. Als Standortnachteil entpuppt sich auch das Fehlenprofunder geologischer Baugrunduntersuchung, wie sie dieniederländische Regierung standardmäßig vor jedem Vergabeprozessdurchführen lässt. Die im Rahmen der Ausschreibung veröffentlichtenErgebnisse ermöglichen Firmen, die sich um die Planung, Errichtungund Betrieb von Offshore-Parks bewerben, eine bessere Kosten- undProjektplanung sowie eine schnellere Fertigstellung. DerOnshore-Markt ist durch das Auslaufen der Förderung nach demErneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Ende 2020 unter Druck. Der Betriebvon Windparks an Land wird sich in den meisten Fällen nur dannrechnen, wenn alte, leistungsschwache Anlagen im Zuge des sogenannten"Repowering" mit größeren Windrädern aufgerüstet werden. DieGenehmigungsverfahren für Repowering-Projekte sind jedoch starkreglementiert - es gilt, Störungen für Anwohner und Umwelt so gut wiemöglich einzudämmen. Auch dabei helfen professionelleVoruntersuchungen.Offshore-Betreiber haben bei neuen Projekten wenigPlanungssicherheit. Eine EEG-Vergütung nach gesetzlich festgelegtenSätzen wird nur noch für Anlagen garantiert, deren Netzanschlussbereits vor 2017 zugesichert wurde. Bei Projekten, die aktuell in derEntwicklung sind, wird die Vergütungshöhe im Rahmen vonAusschreibungen marktbasiert ermittelt - mit einer Spannweite von 0ct/kWh bis 9,83 ct/kWh in jüngsten Ausschreibungsrunden. Zurunsicheren Vergütung kommen für Offshore-Betreiber vergleichsweisehohe Investitionskosten für die Planung und Installation der Anlagenauf See. Weitere Kosten könnten dazukommen, wennOffshore-Windparkbetreiber die Anbindung bis zum Land künftig selbstrealisieren und bezahlen müssen. Bisher werden dieNetzanbindungssysteme für Nord- und Ostsee von den Betreibern Tennetund 50Herz gestellt und über die Netzentgelte finanziert.Vor diesem Hintergrund gilt es nach Ansicht der Experten desPlanungsunternehmens Arcadis, die vom Bundesamt für Seeschifffahrtund Hydrographie (BSH) im Rahmen der staatlichenFlächenvoruntersuchung geplanten geologischen Baugrunduntersuchungenund Vorevaluierungen im Vorfeld von Ausschreibungen schnellstmöglichumzusetzen. "In den Niederlanden, wo staatlicheBaugrunduntersuchungen im Vorfeld von Ausschreibungen bereitsStandard sind, profitieren Bieter schon jetzt von den Vorteilen. Siebekommen mit den Studien nicht nur Daten über den geologischenUntergrund geliefert, sondern auch zusätzliche Informationen wiemeteorologische Daten oder eine Kampfmittelprüfung", sagt Prof.Dr.-Ing. Hauke Zachert, Leiter des KompetenzbereichsOffshore-Windenergie bei Arcadis. "Das reduziert dieProjektentwicklungskosten und beschleunigt den Vergabeprozess sowieBau und Inbetriebnahme."Weiteres Einsparpotenzial ergibt sich aus dem Netzanschluss derWindparks. "Wenn künftig auf ein parkinternes Umspannwerk verzichtetwerden kann, ist damit gleich eine Kostenreduktion zwischen 100 und150 Millionen Euro verbunden", so Zachert. WeiteresKostensenkungspotenzial ergibt sich dem Experten zufolge bei neuenGenerationen von Fundamenten. So lassen sich Herstellungs- undInstallationskosten mit Bucket- beziehungsweise Saugpfahl-Fundamentendeutlich senken, sobald die Technik voll ausgereift ist. Außerdemsteht mit neuen, schwimmenden Fundamenten eine technische Revolutionim Offshore-Sektor an. "Mit ,Floating Platforms' lassen sich Flächenerschließen, die zuvor nicht erreichbar waren und großesErtragspotenzial bergen", so Arcadis-Windkraftexperte Hauke Zachertweiter.Der stockende Netzausbau und die Deckelung der Ausbauziele fürOffshore-Windenergie auf 15 Gigawatt bis zum Jahr 2030 bremsen denhiesigen Offshore-Markt jedoch unnötig aus. "Es gibt derzeit freieNetzkapazitäten, die die Bundesregierung unbedingt mitSonderausschreibungen nutzen sollte. Für den Klimaschutz ist esunverzichtbar, dass wir die schon erreichten technologischenFortschritte bei der Offshore-Windenergie noch viel stärker nutzen",erläutert Marcus Herrmann, CEO von Arcadis Europe Central. Der Deckelwurde von der Bundesregierung im Jahr 2014 eingeführt, als dieWindindustrie noch viel stärker mit Subventionen unterstützt werdenmusste und es große Verzögerungen bei der Realisierung desNetzanschlusses gab. Da Offshore-Windparks inzwischen teilweise schonohne direkte Förderung auskommen, hat sich die Branche im "CuxhavenerAppell 2.0" für ein Ausbauziel in Nord- und Ostsee von 20 Gigawattbis 2030 und 30 Gigawatt bis 2035 ausgesprochen.Onshore: Komplexe Genehmigungsverfahren für RepoweringDie größte Herausforderung, vor der die Betreiber von Windparks anLand zurzeit stehen, ist das Auslaufen der 20-jährigenEinspeisevergütung für die ersten Windenergieanlagen Ende 2020.Betroffen sind davon mehr als 7.000 betagte Anlagen aus denNeunzigerjahren. Die Betreiber müssen sich bald entscheiden, ob eswirtschaftlich sinnvoller ist, die Anlagen weiter zu betreiben oderden Windpark zurückzubauen und die Flächen zu renaturieren. Einezusätzliche Option ist das sogenannte Repowering, wie das Ersetzenvon alten durch neue Windenergieanlagen mit einer höheren Leistungund einem besseren Wirkungsgrad genannt wird. Der Vorteil für dieBetreiber ist, dass weniger Anlagen an bewährten Standorten mehrErträge erwirtschaften.Dennoch unterscheidet sich das Genehmigungsverfahren nicht von demüblichen Prozedere, das auch neue Windparks durchlaufen müssen. ImVerlauf des Verfahrens wird geprüft, ob die neuen Anlagen dieVorgaben des landesspezifischen Baurechts und desBundesimmissionsschutzgesetzes einhalten. Für eine Genehmigung müssendie Windräder unter anderem Abstandsregelungen einhalten sowieVorgaben an Schallentwicklung, Schattenwurf und Vogelschutz erfüllen.Dafür müssen die Antragsteller neue Gutachten einholen. "Repoweringist dann lukrativ, wenn die zu ersetzenden Anlagen abbezahlt sind unddie Akteure, die von dem Windpark betroffen sind, das Vorhabenakzeptieren", sagt Herrmann.Stimulierend für die Branche wirkt sich aus, dass seit November2017 Bürgerwindparks ebenfalls eine Genehmigung vorweisen müssen, umzu Ausschreibungsrunden zugelassen zu werden. Zuvor galt eineAusnahmeregelung für Projekte, an denen die lokale Bevölkerungbeteiligt ist. Die Folge war, dass in Ausschreibungsrunden 90 Prozentder Zuschläge an solche Bürgerenergiegesellschaften gingen. Da fürdiese Projekte längere Fristen von bis zu 54 Monaten galten,verzögerte sich der Ausbau und die Vergütung ging zurück. Nach einerÄnderung des EEG im Juni 2018 bleiben die Sonderregeln fürBürgerenergiegesellschaften bis zum 1. Juni 2020 ausgesetzt. DieMenge der eingereichten Angebote ging seit dem Inkrafttretendrastisch zurück und die Einspeisevergütung stieg signifikant an.Bürgerdialoge steigern Akzeptanz in der BevölkerungDamit der Netzausbau und die Errichtung neuer Windparks gelingen,müssen die Bürger künftig stärker in die Projekte eingebunden werden,zum Beispiel durch einen Bürgerdialog. Eine wichtige Voraussetzungfür das Gelingen ist, dass der Prozess von Personen begleitet wird,die die nötige Expertise haben, aber das Vorhaben der Bevölkerungauch verständlich erklären können. Da die Zahl der potenziellbetroffenen Einwohner so groß ist, stößt die Beteiligung häufig anlogistische Grenzen. Ein onlinebasiertes Geoinformationssystem wieWeb GIS kann eine Lösung sein, wie die Bürger ihre Hinweisepunktgenau abgeben und zuordnen können. Zudem sindplanungsbegleitende Workshops ein Mittel, das von der Bevölkerungsehr gut angenommen wird. Zur Steigerung der Akzeptanz ist eswichtig, jeden eingegangenen Hinweis zu beantworten. Während derformellen Phase gilt es, die Menschen bei der Beteiligung zuunterstützen.Darüber hinaus müssen sich die Betreiber auf ein Ende derstaatlichen Förderungen vorbereiten. Bundeswirtschaftsminister PeterAltmaier (CDU) sagte im April 2018 bei der Energiekonferenz derBundesregierung in Berlin, dass er die Subventionen in vier bis fünfJahren beenden möchte. Damit der Ertrag von Windparks künftig reicht,um selbstständig Gewinne zu erwirtschaften, spielen sowohl Onshoreals auch Offshore strukturierte Voruntersuchungen eine wichtigeRolle. "In Zukunft wird die Planung einen entscheidenden Anteil amwirtschaftlichen Erfolg von Windparks einnehmen", so Herrmann.Über ArcadisArcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für "Natural and Built Assets". InZusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendungunserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-,Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungenherausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamtenLebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerteunserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Wirunterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen fürmenschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um dieLebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zuverbessern. www.arcadis.comPressekontakt:Bertram SubtilArcadis Germany GmbHTelefon: 0151 17143438E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell