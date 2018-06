Markteinführung des werkzeuglosen Bohrkronenanschlusses / Neuentwicklung vom VDMA und dem Fachverband Betonbohren und -sägen

Darmstadt (ots) - Im Mai 2018 startete die Markteinführung des neuentwickelten werkzeuglosen Bohrkronenanschlusses PQ6, dessen Prototypvor gut einem Jahr auf der Fachmesse BeBoSa seine Weltpremierefeierte. Die technische Innovation in Form eines6-fach-Polygonprofils wurde auf Initiative und mit Unterstützung desFachverbandes Betonbohren und -sägen in Kooperation mit dem VerbandDeutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) entwickelt. Sie ermöglichtdie Montage und Demontage einer Bohrkrone an der Maschine per Handohne Einsatz von Werkzeug. Der Name PQ6 steht für "Polygon", "Quick"im Sinne von schneller Handhabung und "6-fach". Die neue Technologiesteht allen Herstellern von Maschinen und Bohrkronen patentfrei zurVerfügung. Federführend für den Start der Markteinführung ist die Dr.Schulze GmbH. Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des FachverbandesDr. Reiner Schulze bündelte die Nachfrage der Hersteller und Anwenderund gab eine erste Auflage des Bohrkronenanschlusses inSerienproduktion.Start der Auslieferung"Es gibt nicht viele Anbieter, die dieses technisch anspruchsvolleProdukt nach unseren Qualitätsvorgaben produzieren können", erklärtDr. Schulze. "Dennoch war es erklärtes Ziel, die anstehendeMarkteinführung mit einem günstigen Preis zu realisieren. Dank deszentralen Einkaufs ist uns dies gelungen." Zum Produktportfolio zähltsowohl der Anschluss, mit dem neue Bohrkronen ausgestattet werden,als auch ein Adapter, der die Nutzung alter Geräte ermöglicht. DieBohrkronenanschlüsse sind jetzt verfügbar, vorab bestellte Ware wirdschon ausgeliefert. Darüber hinaus bieten erste Hersteller bereitsMaschinen mit dem neuen Anschluss an. "Jetzt gilt es auch für dieFachbetriebe, sich von den Vorteilen des PQ6 im Arbeitsalltag zuüberzeugen", so Dr. Schulze. "Eine erste Möglichkeit bietet dieJahreshauptversammlung des Fachverbandes am 9. Juni in Hamm. Hierwird die neue Technologie praxisnah präsentiert."www.fachverband-bohren-saegen.dePressekontakt:Bernd HorlbeckWestend Communication GmbHTel. 0341 3338-117Mail: b.horlbeck@westend-communication.deOriginal-Content von: Fachverband Betonbohren und -sägen Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell