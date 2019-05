Markteinführung von ModelCenter MBSE 2.0 for MagicDraw

Nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar am 4. Juni teil, umeinen Einblick in die neuen Integrationsmethoden, Benutzererfahrungenund Funktionen von ModelCenter MBSE zu erhalten!Blacksburg, Virginia (ots/PRNewswire) - Phoenix Integration gibtmit Stolz den ersten Release eines völlig neuen AnalysisIntegration-Frameworks für MagicDraw und CAMEO Systems Modeler namensModelCenter MBSE bekannt. Das von Grund auf anwenderfreundlichkonzipierte ModelCenter MBSE for MagicDraw macht die Bedienungflexibler und leichter denn je und ermöglicht es, beliebigeAnalysetools in das MagicDraw SysML-Modell zu integrieren, um dasSystemverhalten zu validieren, die Erfüllung der Anforderungen zuüberprüfen und das Design des Systems zu optimieren, was Kostenreduziert, Entwicklungszeiten verkürzt und zu besseren Produktenführt.ModelCenter MBSE 2.0 for MagicDraw beinhaltet die folgenden neuenFunktionen und Fähigkeiten:- Neue intuitive Benutzerschnittstelle- Möglichkeit zur Verknüpfung der Analyse mit dem System, ohne SysMLParametric Diagrams- Flexiblere und leistungsstärkere Methoden zur Anforderungsprüfung- Neue nativere Behavioral Diagrams-Integration"Wir freuen uns, den No Magic-Anwendern die nächste Generation anMBSE-Integrationsfunktionen vorstellen zu können", erklärt Dr. ScottRagon, Director Technical Business Development bei PhoenixIntegration. "ModelCenter MBSE for MagicDraw macht es für Technikereinfacher denn je, Systemanforderungen mit jedem Technikanalyse- oderSoftwaretool zu validieren".Informationen zu Phoenix IntegrationModelCenter® von Phoenix Integration ist die Softwareumgebung fürmodellbasiertes Engineering. ModelCenter® ist einherstellerunabhängiges Software-Framework zum Aufbau und zurAutomatisierung von toolübergreifenden Workflows und zur Optimierungvon Produktdesigns, das speziell für modellbasiertesSystem-Engineering (Model Based Systems Engineering, MBSE) entwickeltwurde. Die Lösung wird von führenden Unternehmen weltweit eingesetzt,um Entwicklungskosten zu reduzieren, die Engineering-Effizienz zuverbessern, Innovationen zu fördern und wettbewerbsfähigere Produktezu entwerfen. Erfolgreiche Anwendungen finden sich in einem breitenBranchenspektrum, unter anderem Luft- und Raumfahrt, Automobilbau,Verteidigung, Elektronik, Energie, Schwerindustrie und Schiffbau.Weitere Informationen finden Sie unter www.phoenix-int.com.Informationen zu MagicDrawMagicDraw ist ein Werkzeug für visuelle UML, SysML, BPMN und UPDMModellierung, das Support für die Zusammenarbeit im Team bietet. Dasfür Businessanalysten, Softwareanalysten, Programmierer undQA-Ingenieure konzipierte dynamische und vielseitige Entwicklungstoolerleichtert die Analyse und Gestaltung von objektorientiertenSystemen und Datenbanken.Pressekontakt:Julie CunninghamPhoenix Integration, IncT: 586.484.8196E: jcunningham@phoenix-int.comOriginal-Content von: Phoenix Integration, übermittelt durch news aktuell