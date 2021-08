Markteinführung von KClub

London (ots/PRNewswire) - Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung von Kryptowährungen weltweit und speziell in Deutschland wurde unter dem Namen KClub (https://kryptoeuclub.com/de/) eine neue Marke für den Onlinehandel gegründet. Laut dem Unternehmenssprecher konnte bereits ein steigendes Interesse, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, verzeichnet werden."Wir stellen etwas Neues vor, das den Handelsbedingungen des Jahres 2021 gerecht wird. Im vergangenen Jahr konnten wir beobachten, dass viele Anbieter eine veraltete Handelsinfrastruktur nutzen. Wir haben uns aus diesem Grund dazu entschlossen, eine dringend benötigte Veränderung in der Branche einzuleiten", erklärt der Sprecher. "Wir stellen einen völlig neuen Standard an Geschwindigkeit, Service und Sicherheit bereit, den die Händler nirgendwo anders finden werden. Wir danken den Hunderten, die sich bereits in der kurzen Zeit seit unserer Gründung für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden haben. Wir verpflichten uns, unseren Händlern zuliebe immer einen Schritt voraus zu sein."Ein neues HandelserlebnisDurch die COVID-19-Pandemie entstanden auf dem Markt für Kryptowährungen viele neue Möglichkeiten, die jedoch mit entsprechenden Risiken verbunden sind. Deshalb empfiehlt es sich, auf diesem Markt nur mit Hilfe professioneller Broker zu handeln. KClub hat ein Team von Eliteexperten zusammengestellt, die die Händler unterstützen und anleiten. Darüber hinaus wurden zahlreiche Kryptowährungen ausgewählt und in die Liste der handelbaren Vermögenswerte aufgenommen."Die Aufnahme der einzelnen Coins in diese Liste erfolgt nach sorgfältiger Recherche, Prüfung und Analyse", so der Sprecher weiter. " Wir möchten unseren Kunden vielfältige Optionen anbieten, die allesamt über ein großes Potenzial verfügen, gleichzeitig aber auch riskante und dubiose Coins vermeiden. Das ist unser Unternehmensansatz- der Erfolg unserer Kunden hat oberste Priorität (https://kryptoeuclub.com/de/kontaktieren-sie-uns/). Seien Sie versichert, dass sich daran mit dem Wachstum unseres Unternehmens im Laufe der Zeit nichts ändern wird."Über KClubDie auch unter dem Namen KryptoEUClub bekannte Marke wurde mit dem Ziel gegründet, den Kryptowährungshandel im Allgemeinen und insbesondere für Deutschsprachige zugänglicher zu gestalten. KClub entwickelte eine einzigartige Plattform für den Eigenhandel, die Händlern eine große Anzahl an Tools und Funktionen bereitstellt. Der Support wird durch die Marke selbst rund um die Uhr und über verschiedene Kommunikationsmittel angeboten. Die Registrierung ist ab heute für alle Interessenten aus allen Regionen der Welt geöffnet, mit Ausnahme der Regionen, die aufgrund lokaler Gesetze diese Art von Investitionen nicht unterstützen.Pressekontakt:Edward Turnerinfo@kryptoeuclub.com+44 (0)1632 960557Original-Content von: KryptoEUClub, übermittelt durch news aktuell