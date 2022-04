Markteinführung des Avatr 011: mitgestaltet von MMW, limitiert auf 500 Modelle weltweit

Shanghai (ots/PRNewswire) -EI ist die neue Mode, Avatr entwickelt „0"-Serie- Der Avatr 011, ein von MMW mitgestalteter emotionaler, intelligenter Elektro-SUV in limitierter Auflage, feiert seine Premiere, limitiert auf 500 Modelle weltweit.- Matthew M. Williams (im Folgenden MMW genannt), Mitbegründer von 1017 ALYX 9SM und Kreativchef der französischen Luxusmodemarke Givenchy, ist der Gast-Designer des Avatr 011.- Der Avatr 011 hat ein ähnliches Designkonzept wie MMW und kombiniert emotionale Intelligenz und Mode perfekt miteinander.- Der Avatr 011 kann offiziell im zweiten Quartal dieses Jahres vorbestellt werden und wird im vierten Quartal ausgeliefert.Das gemeinsam entworfene Modell in limitierter Auflage des Avatr, der Avatr 011, feiert sein Debüt mit einem einzigartigen Ansehen in der Welt. Matthew M. Williams (im Folgenden als MMW bezeichnet), Mitbegründer von 1017 ALYX 9SM und Kreativchef der französischen Luxusmodemarke Givenchy, hat auf seiner persönlichen sozialen Plattform eine Sammlung mysteriöser, gemeinsam erstellter Videos und Kunstwerke geteilt, um den Avatr 011 vorzustellen.Als erstes Modell der Mode-Crossover-Serie „0" der Marke Avatr wurde der Avatr 011 gemeinsam von Matthew M. Williams und Nader Faghihzadeh, dem Chief Design Officer von Avatr, mit einer begrenzten Anzahl von nur 500 verfügbaren Modellen weltweit entworfen.„Der Avatr 011 integriert wahrhaftig die Essenz von Mode und Technologie, und wir fühlen uns geehrt, bahnbrechende Werke hervorzubringen, die die Zeit repräsentieren", erklärte Wang Lin, Marketingleiterin von Avatr Technology.Avatr und MMW: ähnliche DesignkonzepteMit seinem futuristischen Design-Konzept, seinem optisch atemberaubenden lässigen Luxus-Stil und seinem humanistischen Ansatz ist der Avatr 011 zu einem Meisterwerk geworden, das die Trends für das zukünftige Automobil setzt.Die Mode-Design-Philosophie und kultigen Elemente von MMW kommen bei diesem Modell voll zur Geltung.Als Gastdesigner des Avatr 011 erklärte Matthew M. Williams: „Ich bin begeistert von diesem Projekt und seiner Inspiration. Das Konzept von Avatr, neue grundlegende Funktionen für die Zukunft des Automobils zu erforschen, entspricht genau meinem Wunsch, stets zu versuchen, mit meinem Design und in der Modebranche innovativ zu sein."„Als Autodesigner muss man Information in Emotion verwandeln. Die Inspiration des Avatr 011 stammt aus der futuristischen Ideologie des Produkts", betonte Nader Faghihzadeh, Chief Design Officer von Avatr. „Die Menschen können mit ihm interagieren und sich noch besser ausdrücken."AVATR und MMW: ein einzigartiges DesignDer Avatr 011 basiert auf einem Statement der Schlichtheit. Die komplett schwarze Komposition schafft einen avantgardistischen Körper. Der Frontflügel ist abgerundet, das Gehäuse scheint zu schweben, und das Heck erinnert an ein Raumschiff.Schwarz ist die einzige verfügbare Farbe für den Avatr 011 — 011, Schwarz.Die Gurte befinden sich hinter dem Vordersitz, im Ablagefach, unter der Mittelkonsole und dem Kofferraum.Das gesamte Fahrzeug ist von Hand in Leder gehüllt, wobei die Kabine aus NAPPA-Leder und erstmals auch aus mattem NUPRIMA-Leder besteht.Die breiten 22-Zoll-Räder sorgen mit ihren vier schwimmend gelagerten Radkappen auch bei hoher Geschwindigkeit für einen starken sportlichen Stand.Die Buchstaben „AVATRMMW" sind kunstvoll an der Kopfstütze, den Bremssätteln, dem Begrüßungspedal angebracht und werden auf dem Startbildschirm gezeigt.Ein neuer Maßstab für Premium-SEV-Marken weltweitDer Avatr 011 ist mit Emotionaler Intelligenz (EI) ausgestattet. Dank CHN, einer neuen Generation von SEV-Technologieplattformen, die von Changan, Huawei und CATL entwickelt wurden, verfügt der Avatr 011 über eine beispiellose Intelligenz und Leistung.Das Modell ist mit den Doppelmotoren der neuen Generation von Huawei ausgestattet und hat eine maximale Leistung von 425 kW und eine Vorder- und Hinterachsübersetzung von fast 50:50. Dank der neuen Generation von CTP ternären Lithium-Batterie-Pack von CATL hat der Avatr 011 eine Batteriereichweite von über 700 km. Als erster verwendet er ein superschnelles 750V-Hochvolt-Ladesystem mit einer Ladekraft von 240 kW.Der Avatr 011 ist mit Huawei HI, (Huawei Inside) einer vollständig gestapelten Smart-Car-Lösung, einem Super-Sensing-System und einer Super-Computing-Plattform mit einer Rechenleistung von 400TOPS ausgestattet, darunter 3 Lidar-Sensoren, 6-Millimeter-Wellen-Radaren, 12 Ultraschallradare und 13 Kameras.EI ist die neue Mode und der Avatr 011 ist mit seinem ästhetischen Design und seiner humanistischen, zukunftsweisenden Technologie führend bei den neuen Modetrends von SUVs. Der Avatr 011 wird im zweiten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen und zur Vorbestellung verfügbar sein und soll im vierten Quartal ausgeliefert werden.Avatr TechnologyAvatr Technology wurde 2018 gegründet und setzt sich dafür ein, zukunftsweisende humanisierte Mobilitätstechnologien zu erkunden und ein emotional intelligentes Mobilitätserlebnis für Kunden zu schaffen. „Avatr" bedeutet Verkörperung bzw. Personifizierung. Avatr Technology steht für die Botschaft mit einer tiefgründigeren Konnotation, die sich in einer Parallelwelt widerspiegelt. Die Marke zielt darauf ab, den „emotionalsten intelligenten Begleiter" für ihre Kunden zu entwickeln.Avatr Technology hat ein neues Branchenkooperationsmodell entwickelt. Aus der Kombination der einzigartigen Vorteile von Changan Automobile, Huawei und CATL in den Bereichen Fahrzeugforschung und -entwicklung und intelligente Fertigung, intelligente Fahrzeuglösungen und intelligente Energieökologie ist die führende Plattform für intelligente elektrische Netzwerke, CHN, entstanden. 