Marktdaten 2017 veröffentlicht - Zunahme des Super E10-Verbrauchs, aber weniger Bioethanol im wachsenden Benzinmarkt

Berlin (ots) -Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) teiltmit, dass er die Marktdaten 2017 für die Produktion von zertifiziertnachhaltigem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen veröffentlicht hat.Die Produktion in Deutschland erreichte im Jahr 2017 rund 0,67Millionen Tonnen, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang um 8,8Prozent entspricht. Der Verbrauch sank leicht um knapp 2,0 Prozentauf rund 1,15 Millionen Tonnen. Positiv ist eine Zunahme des Absatzesvon Super E10 und die weitere Verbesserung der Treibhausgasbilanzheimischen Bioethanols: Dieser hat - zuletzt amtlich festgestellt fürdas Jahr 2016 - die CO2-Emissionen im Vergleich zu fossilem Benzinum 75 Prozent gesenkt. Für das laufende Jahr erwartet der BDBe einepositive Entwicklung beim Bioethanolverbrauch, weil sich die seitAnfang 2017 angehobene Verpflichtung der Mineralölunternehmen zurMinderung der Treibhausgasemissionen aller Kraftstoffe im Marktauswirken dürfte.Produktion 2017Die in den neuen Bundesländern gelegenen Bioethanolwerke haben imJahr 2017 insgesamt 672.930 Tonnen Bioethanol aus Industrierüben,Futtergetreide sowie Reststoffen und Abfällen produziert. Dies istgegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 8,8 Prozent. Dabei wird etwaein Drittel der pflanzlichen Rohstoffe zu Bioethanol verarbeitet,sonstige pflanzliche Inhaltsstoffe fließen in Eiweißfuttermittel ausGetreide, Kraftfutter aus Industrierüben und sonstige Produkte fürdie Lebens- und Futtermittelindustrie wie beispielsweise biogeneKohlensäure und Gluten.Verbrauch 2017Der deutsche Benzinmarkt wuchs 2017 - wie schon in 2016 - weiterund erzielte einen Absatz von rund 18,3 Millionen Tonnen. Bioethanolerreichte darin einen fast unveränderten Anteil von 6,0 Vol.-Prozent.Es wurden knapp 1,2 Millionen Tonnen Bioethanol fürKraftstoffanwendungen verbraucht, ein Rückgang um 1,6 Prozentgegenüber dem Vorjahr.Der Absatz der bis zu 10 Prozent Bioethanol enthaltendenKraftstoffsorte Super E10 stieg und betrug über 2,4 Millionen Tonnen.Dies bedeutet einen Marktanteil von 13,4 Prozent. Im Vorjahr waren esmit 2,3 Millionen Tonnen 12,6 Prozent Marktanteil gewesen. Super E5erreichte mit 15,0 Millionen Tonnen in 2017 einen etwas geringerenMarktanteil von 82,1 Prozent. Im Vorjahr waren es 15,1 MillionenTonnen, dies entsprach einem Marktanteil von 82,8 Prozent. DerMarktanteil von Super Plus betrug mit rund 830.000 Tonnen ähnlich wieim Vorjahr 4,5 Prozent.Benzin 2016 und 2017 (in Tonnen)2016 Marktanteil 2016 2017 Marktanteil 2017Super Plus 837.019 4,6% 830.289 4,5%Super E5 15.098.530 82,8% 15.023.928 82,1%Super E10 2.302.150 12,6% 2.441.807 13,4%Gesamt 18.237.749 18.296.024Quelle: BAFA©BDBe Stand 06/18In dem Benzinadditiv ETBE (Ethyl-tertiär-butylether), welches mitBioethanol sowie fossilem Isobuten synthetisiert wird, setzten dieMineralölunternehmen nur noch 111.440 Tonnen Bioethanol ein und damit13,5 Prozent weniger als im Vorjahr.Bioethanol (EtOH) in Benzin 2016 und 2017 (in Tonnen)2016 2017 Änderung zum VorjahrEtOH in ETBE 128.760 111.440 -13,5%EtOH als Beimischung 1.046.694 1.045.080 -0,2%EtOH gesamt 1.175.454 1.156.520 -1,6%Benzin gesamt ohne EtOH 17.062.295 17.139.504 0,5%Benzin gesamt mit EtOH 18.237.749 18.296.024 0,3%Anteil EtOH in Benzin 6,1% 6,0%Quelle: BAFA©BDBe Stand 06/18Nach vorläufigen Zahlen des Bundesamtes für Wirtschaft undAusfuhrkontrolle (BAFA) ist der Verbrauch von Bioethanol von Januarbis Ende April 2018 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraumum mehr als 9 Prozent gestiegen.Stefan Walter, Geschäftsführer des BDBe: "Wir gehen davon aus,dass sich die am 01.01.2017 gestiegene Treibhausgas-Minderungsquotein diesem Jahr positiv auf den Einsatz von Bioethanol als Beimischungzu Benzin auswirken wird. Die verbesserte Treibhausgasbilanzheimischen Bioethanols zeigt, dass die im Kraftstoffmarkt etabliertenBiokraftstoffe einen steigenden Beitrag für den Klimaschutz leistenkönnen. Die Politik sollte dies unterstützen, indem sie dieTreibhausgasminderungspflicht bereits ab 2019 erhöht und nicht erstab 2020."Die ausführlichen Marktdaten 2017 mit weiteren Infografiken undTabellen lesen Sie unter www.bdbe.de/daten/marktdaten-deutschlandPressekontakt:Carola Wunderlich030 301 29 53-13presse@bdbe.deOriginal-Content von: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell