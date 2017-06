Marktdaten 2016 für Bioethanol veröffentlicht - gleichbleibend hoher Verbrauch von Bioethanol in einem stabilen Benzinmarkt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

Berlin (ots) -Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) teiltmit, dass er die Marktdaten 2016 für die Produktion von zertifiziertnachhaltigem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen veröffentlicht hat.Die Produktion in Deutschland ist mit 738.169 Tonnen nahezu konstanthoch geblieben. Der Verbrauch stieg leicht um 0,2 Prozent auf rund1,2 Mio. Tonnen. Für das laufende Jahr erwartet der BDBe einepositive Entwicklung, weil die Verpflichtung derKraftstoffunternehmen zur Minderung der Treibhausgasemissionen seitdem 1.1.2017 von 3,5 auf 4,0 Prozent angehoben worden ist.Produktion 2016In den in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommerngelegenen Bioethanolwerken wurden im Jahr 2016 insgesamt 738.169Tonnen Bioethanol aus Industrierüben, Futtergetreide sowieReststoffen und Abfällen produziert. Damit ist die Produktion imVergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. Etwa ein Drittel derpflanzlichen Rohstoffe wird zu Bioethanol verarbeitet, sonstigepflanzliche Inhaltsstoffe fließen in Eiweißfuttermittel aus Getreide,Kraftfutter aus Industrierüben und sonstige Produkte für die Lebens-und Futtermittelindustrie wie beispielsweise biogene Kohlensäure,Hefe und Gluten.Verbrauch 2016Im Jahr 2016 wurden rund 1,2 Mio. Tonnen Bioethanol fürKraftstoffanwendungen verbraucht. In einem stabilen Benzinmarkt istdies ein leichter Anstieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. DieKraftstoffsorte Super (E5) erreichte mit 15 Mio. Tonnen einenMarktanteil von 82,8 Prozent und Super Plus (E5) behauptete sich mit0,8 Mio. Tonnen bei 4,6 Prozent Marktanteil. Der Absatz der bis zu 10Prozent Bioethanol enthaltenden Kraftstoffsorte Super E10 betrug 2,3Mio. Tonnen. Dies bedeutet einen Marktanteil von 12,6 Prozent. ImVorjahr waren es 13,6 Prozent gewesen. Der Absatz der KraftstoffsorteE85 wurde im Jahr 2016 eingestellt. Aufgrund der nach dem 31.12.2015auslaufenden steuerlichen Vergünstigung für den Anteil von Bioethanolin E85 hatten viele Tankstellenbetreiber bereits Ende 2015 dieKraftstoffsorte nicht mehr angeboten. Die deutlich gestiegeneVerwendung von ETBE (Ethyl-Tertiär-Butyl-Ether) im Benzinkompensierte die Einstellung der Sorte E85 und den Rückgang desAbsatzes von Super E10: In ETBE wurden 128.761 Tonnen Bioethanoleingesetzt. ETBE wird mit Bioethanol sowie aus Erdgas gewonnenemIsobuten hergestellt und wegen seiner hohen Oktanzahl dem Benzin zurVerbesserung der Klopffestigkeit des Motors zugesetzt.Dietrich Klein, Geschäftsführer des BDBe: "Wir gehen davon aus,dass sich der amtlich bestätigte hohe CO2-Minderungswert vonBioethanol positiv auf den Einsatz als Beimischung auswirken wird.Gegenüber dem fossilen Referenzwert minderte Bioethanol denCO2-Ausstoß im Jahr 2016 um 70 Prozent und mit weiterenEffizienzsteigerungen wird noch in diesem Jahr gerechnet." Dieausführlichen Marktdaten 2016 stehen unterwww.bdbe.de/daten/marktdaten-deutschland zum Download bereit.Pressekontakt:Carola Wunderlich030 301 29 53 13presse@bdbe.dewww.bdbe.deOriginal-Content von: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell