Ein Marktcrash steht bevor: 1 Wachstumsaktie, die man kaufen sollte, wenn er kommt

Mehrere Signale deuten auf einen bevorstehenden Börsencrash hin, aber es ist unmöglich, genau vorherzusagen, wann er stattfinden wird.

Historisch gesehen sind große Rückgänge an der Börse eher Kaufgelegenheiten.

Die Federal Reserve hat während der ganzen Pandemie Schritte unternommen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Zum Beispiel sind die Zinssätze in der Nähe von historischen Tiefstständen und die Fed kauft weiterhin jeden Monat 120 Milliarden US-Dollar in hypothekenbesicherten Wertpapieren und Staatsanleihen. Das Ziel hinter dieser Politik ist es, die Kosten für die Kreditaufnahme zu senken und gleichzeitig Geld in die Wirtschaft zu pumpen.

Allerdings sieht die Wirtschaft langsam ein wenig überhitzt aus. Letzte Woche meldete das US-Arbeitsministerium einen Anstieg des Verbraucherpreisindexes (CPI) um 5,4 % in den letzten zwölf Monaten, was den größten Anstieg seit über einem Jahrzehnt darstellt. Dies hat viele Investoren beunruhigt, da der CPI zur Messung der Inflation verwendet wird und in der Vergangenheit eine steigende Inflation oft mit einem Börsencrash zusammenfiel.

Noch alarmierender ist, dass das Shiller-KGV – das den Preis des S&P 500 mit dem durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinn der letzten zehn Jahre vergleicht – derzeit bei 38 liegt. Aber vor dieser Zeit hat das Shiller-KGV nur einmal in der Geschichte 35 überschritten: kurz bevor die Dotcom-Blase platzte und der Markt im Jahr 2000 abstürzte.

Die gute Nachricht

Wenn es an der Börse abwärts geht, können die Aktienkurse stark fallen. Der Crash, der im Jahr 2000 begann, sah den S&P 500 um 49 % einbrechen, bevor er seinen Tiefpunkt erreichte. Aber es gibt einen Silberstreifen am Horizont: Seitdem hat der S&P 500 immer noch eine Rendite von über 7 % pro Jahr erzielt. Mit anderen Worten: Wenn du vor dem Crash 10.000 US-Dollar in den Index investiert hättest, wäre er heute mehr als 40.000 US-Dollar wert.

Marktcrashs sind in der Regel Kaufgelegenheiten. Leider weiß niemand genau, wann der nächste große Einbruch kommen wird, also ist das Beste, was du tun kannst, dich vorzubereiten. Lege etwas Bargeld beiseite und führe eine Liste mit hochwertigen Aktien, die du gerne besitzen würdest. Ich plane zum Beispiel, während des nächsten Abschwungs mehr Lemonade (WKN: A2P7Z1) zu kaufen. Hier ist der Grund dafür.

Lemonade

Lemonade bringt einen disruptiven Mobile-First-Ansatz in die Versicherungsbranche. Anstelle von Agenten und Versicherungsmathematikern – Menschen, die Policen verkaufen und Risiken für traditionelle Versicherer vorhersagen – setzt Lemonade auf Chatbots und künstliche Intelligenz, was die Personalkosten im Vergleich zu seinen Konkurrenten niedrig hält.

Seine Plattform ist außerdem darauf ausgelegt, weit mehr Daten zu sammeln als traditionelle Systeme. Dieser Vorteil ermöglicht es Lemonade, Risiken zu quantifizieren, Policen zu zeichnen und Betrug genauer zu erkennen, was sich in geringeren Schadenzahlungen niederschlägt. Diese Ersparnisse können dann an die Kunden in Form von besseren Preisen weitergegeben werden, was einen positiven Kreislauf schafft.

Mit anderen Worten, wenn Lemonade neue Kunden hinzufügt, werden mehr Daten durch die KI-Maschine geschleust, was die Vorhersagefähigkeiten schärft. Mit der Zeit wird Lemonade dadurch noch besser darin, Risiken zu minimieren, was dem Unternehmen hilft, Schadenszahlungen und Versicherungspreise niedrig zu halten.

Es ist noch früh, aber dieser Schwungrad-Effekt ist bereits offensichtlich. Zwischen 2018 und 2020 sank die Brutto-Schadensquote von Lemonade (d. h. der Prozentsatz der Prämien, der für Schäden ausgezahlt wird) deutlich. Gleichzeitig wuchs der Kundenstamm schnell. In diesem Zusammenhang brauchte Lemonade etwas mehr als vier Jahre, um eine Million Kunden zu erreichen. Zum Vergleich: State Farm, der Marktführer in der Schadens- und Unfallversicherung, brauchte 22 Jahre, um den gleichen Meilenstein zu erreichen.

Kennzahl 2018 2020 CAGR Kunden 308.835 1,0 Mio. 80 % Bruttoverlustverhältnis 113 % 71 % k. A.

DATENQUELLE: LEMONADE SEC Angaben; cagr = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

Zum Vergleich: State Farm’s Brutto-Schadensquote lag im Jahr 2020 bei 72 %. Mit anderen Worten: Obwohl es ein viel jüngeres Unternehmen ist, hatte Lemonades KI-gestütztes Geschäft etwas weniger Verluste (auf relativer Basis) als der Branchenführer. Das ist ermutigend.

Allerdings stieg Lemonades Brutto-Schadensquote im ersten Quartal 2021 auf 121 % an. Dies war auf den Wintersturm Uri in Texas zurückzuführen, ein schwarzer Schwan jenseits der Vorhersagekraft der KI. Positiv ist, dass Lemonades Brutto-Schadensquote im ersten Quartal 71 % betragen hätte, wenn die Verluste aus dieser Katastrophe nicht berücksichtigt worden wären. Das gibt mir das Vertrauen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist.

Mit Blick auf die Zukunft hat Lemonade kürzlich sein nächstes Produkt angekündigt: Autoversicherungen. Der Einstieg in diese Branche erweitert die Marktchancen allein in den USA um 300 Milliarden US-Dollar, was die Gesamtsumme auf über 400 Milliarden US-Dollar erhöht. Mit anderen Worten, dieses Unternehmen hat noch viel Potenzial für Wachstum, und Versicherung ist eine Notwendigkeit, egal ob wir uns in einem Bären- oder einem Bullenmarkt befinden.

Als Vorbehalt bedeutet das nicht, dass ein Marktcrash Lemonade nicht beeinflussen würde. Im Gegenteil, es ist ein kleines, unprofitables Unternehmen, das mit viel größeren Konkurrenten konfrontiert ist, sodass der Kurs der Aktie wahrscheinlich volatil sein wird. Aber ich würde das als Kaufgelegenheit nutzen, um mehr Aktien dieser disruptiven Wachstumsaktie in mein Portfolio aufzunehmen.

Der Artikel Ein Marktcrash steht bevor: 1 Wachstumsaktie, die man kaufen sollte, wenn er kommt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

