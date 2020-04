Marktcrash 2020: Bist du bereit, reich zu werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Great-West LifeCo":

Zu sehen, wie dein Vermögen jedes Mal sinkt, wenn du deinen Kontostand prüfst, ist ein herzzerreißendes Gefühl. Glaub mir, ich weiß es. Es macht keinen Spaß, einen Marktcrash zu erleben.

Aber Anleger müssen dieses Gefühl überwinden, denn es ist einer der Hauptgründe, warum wir in Zeiten der Baisse unlogisch handeln. Es ist komisch; ich sehe oft, dass die gleichen Anleger, die sagen, dass sie beim nächsten Crash kaufen werden, genau das Gegenteil tun. Sie geraten in Panik und finden Gründe, warum die Aktien weiter nach unten gehen werden – eine Haltung, die sich erst dann umkehrt, wenn die Aktien sich bereits von den Tiefstständen erholt haben.

Andere machen einen anderen Fehler. Sie kaufen keine billigen Aktien, weil dieselben Unternehmen vor ein paar Tagen oder Wochen noch billiger waren. Sie entscheiden sich dafür, heute nicht zu kaufen, in der Hoffnung, einen besseren Preis zu erzielen, trotz der Unsicherheit, nicht zu wissen, wo die Kurse in Zukunft liegen werden.

Der aktuelle Marktcrash ist eine Gelegenheit, langfristig Geld in ausgezeichnete Unternehmen zu investieren, die zu sehr vernünftigen Bewertungen gehandelt werden. Hier erfährst du, wie unglaublich effektiv dieses Konzept auf lange Sicht sein kann.

Eine kleine Investition kann einen reich machen

Für Leute, die noch ein paar Jahrzehnte bis zur Rente haben, ist eine der einfachsten Möglichkeiten, ihre Anlagerenditen zu steigern, der Kauf billiger Aktien ein einem Bärenmarkt.

Auf lange Sicht erzielt der Aktienmarkt im Allgemeinen eine Rendite von etwa 8 % pro Jahr. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Anleger, die heute kaufen, langfristig leicht eine Rendite von 10 % erzielen können. Je nachdem, wie sich die Gesamtwirtschaft entwickelt, könnte die Gesamtrendite sogar noch höher ausfallen.

Lass uns darüber sprechen, welch großen Unterschied nur 2 % mehr auf lange Sicht machen können. Angenommen, du hast noch 30 Jahre an der Börse vor dir und möchtest heute 50.000 US-Dollar investieren. Wenn man 8 % Rendite erreicht, hat man am Ende etwas mehr als eine halbe Million, wenn man in Rente geht. Das allein ist schon ein ziemlich solides Ergebnis.

Aber wenn du jährlich 10 % verdienst, hast du am Ende etwas mehr als 872.000 US-Dollar. Das ist richtig, du wirst am Ende fast 75 % mehr Geld haben, wenn du nur 2 % mehr pro Jahr verdienst.

Wie du dorthin kommst

Das Tolle an Marktcrashs ist, dass man nicht viel zusätzliches Risiko auf sich nehmen muss, um bessere Renditen zu erzielen. Man kann sein Geld in solide Aktien investieren, die einen guten Schutz vor Kursverlusten bieten. Schließlich ist bei einem Marktcrash fast alles billig.

Lass uns zum Beispiel ein wenig über Great-West Lifeco (WKN:871177) sprechen, eine kanadische Lebensversicherungsgesellschaft, die sich im Stillen zu einem starken Player für Finanzdienstleistungen entwickelt hat. Zu den Dienstleistungen gehören alle Arten von Versicherungen, Vermögensverwaltung und Investitionsdienstleistungen. Das Unternehmen ist in Kanada, den Vereinigten Staaten und in verschiedenen europäischen Ländern tätig.

Die Aktien von Great-West Life haben in letzter Zeit gelitten, da die Anleger befürchten, dass die niedrigen Zinssätze zu mangelnden Anlageerträgen führen könnten. Denk daran, dass Lebensversicherungsgesellschaften große Kapitalbeträge in Anleihen investieren, also Instrumente, die stark von den Zinsen abhängen. Aber das Unternehmen konnte die Erträge in den letzten Jahren konstant halten, als die Zinssätze gesunken sind. Ein Großteil der Erträge stammt nun aus verschiedenen Anlageverwaltungsgebühren und anderen Bereichen, die nicht so zinsempfindlich sind.

Das Unternehmen zahlt eine saftige Dividende, die mit diesem Marktcrash noch besser geworden ist. Die aktuelle Rendite liegt bei 7,4 %, und die Auschüttungsquote liegt deutlich unter 70 % der Erträge. Das ist eine ausgezeichnete Kombination.

In den letzten 20 Jahren haben die Aktien von Great-West Lifeco, einschließlich reinvestierter Dividenden, eine Rendite von etwas mehr als 8 % pro Jahr erzielt. Aber vergiss nicht, dass die Aktie mehr als 30 % unter den jüngsten Höchstständen liegt. Auch wenn wir die langfristigen Ergebnisse verfolgen, die mitten in einem Marktcrash enden, hat die Aktie eine ordentliche Rendite erzielt. Aus diesem Grund bin ich zuversichtlich, dass die Renditen in den nächsten 20 Jahren näher bei 10-11 % liegen werden.

Das Fazit

Wenn man während des heutigen Marktcrashs etwas Geld zum Anlegen hat, kann das schon ausreichen, um reich zu werden. Wenn du dabei bleibst und regelmäßig investierst, kann es auch für einen gut finanzierten Ruhestand reichen.

The post Marktcrash 2020: Bist du bereit, reich zu werden? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Klein aber oho – diese Multibagger-Chance ist jetzt günstig zu haben Ein junges, aufstrebendes Unternehmen schlägt schon heute Microsoft und Oracle in diesem Internet-Boomsektor.

Analysten schätzen, dass der globale Markt dafür bis 2022 jährlich mehr als 20 Milliarden US-Dollar betragen wird… und wird zusätzlich befeuert von der aktuellen Coronavirus-Pandemie.

Diese Aktie ist bereits der unangefochtene Marktführer – und hat noch massives Wachstumspotenzial. Für die Analysten bei The Motley Fool aktuell eine ganz klare Kauf-Empfehlung…

Die Analyse des potenziellen Kurs-Vervielfachers kannst du hier kostenlos abrufen.



Dieser Artikel wurde von Nelson Smith auf Englisch verfasst und am 12.04.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020