"Marktcheck checkt ... Weber Grill und Vileda" im SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) - SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck checkt ... Weber Grill und Vileda" am Dienstag, 4. August 2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und bei YoutubeDas Verbrauchermagazin im SWR Fernsehen wirft in seiner Reihe "Marktcheck checkt ..." einen kritischen Blick auf die Unternehmen Weber und Vileda. Im Fokus stehen dabei sowohl Qualität und Preisleistungsverhältnis als auch Funktionsweise und Sicherheit der Produkte. Am Dienstag, 4. August 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARDMediathek, online bei SWR und auf dem Marktcheck-Youtube-Kanal.Weber - Grillhersteller aus Ingelheim (Rhein)Der Firmengründer erfand einst den Kugelgrill, mittlerweile ist das Unternehmen Weber eine etablierte Größe in Deutschland. Neben den Klassikern wie Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrills vertreibt Weber auch Grillutensilien wie Holzkohle oder Grillbücher. Wie hat es Weber geschafft, zu einer Grillmarke zu werden? Und wie gut ist die Qualität der Grills tatsächlich? "Marktcheck" vergleicht den Holzkohlegrill von Weber mit Grills anderer renommierter Marken. Wie einfach gelingt der Aufbau? Zudem überprüft ein Labor, wie schnell sich die Grills aufheizen und wie gleichmäßig die Hitze verteilt wird. Ein weiterer Vergleichstest zeigt, wie sicher Gasgrills sind.Vileda - Reinigungsprodukte aus WeinheimWischmob, Glitzi-Schwamm oder Fensterleder - viele haben in ihrem Haushalt schon einmal ein Vileda-Produkt verwendet. Seit 170 Jahren produziert das Weinheimer Familienunternehmen Putzausrüstung und ist damit einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Wie steht es um die Qualität der Lappen, Wischer und Schwämme? Supermärkte und Drogerieketten bieten mit ihren Eigenmarken ähnliche Produkte zu einem günstigeren Preis an. Außerdem prüft "Marktcheck", wie Vileda mit seinen Mitarbeiter*innen umgeht und ob das Unternehmen für die Zukunft gerüstet ist."Marktcheck checkt ..."Nivea, Weber, Decathlon, Rothaus, Olymp und Seeberger - wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.