"Marktcheck checkt ... Vaude und Haribo", SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 7. August2018, 20:15 bis 21 Uhr im SWR FernsehenVaude ist nach eigenen Angaben einer der umweltfreundlichstenOutdoor-Ausrüster Europas. Werden die Produkte des TettnangerUnternehmens tatsächlich ressourcenschonend hergestellt? "Marktcheck"vergleicht Vaude-Produkte mit denen anderer Outdoor-Hersteller undtestet Kleidung, Schuhe und Rucksäcke im Labor auf ihre Qualität.Vier Wanderer übernehmen den Praxistest auf den Wanderwegen desSchwarzwalds. Ob die Outdoor-Kleidung auch modisch bestehen kann,prüfen Modedesign-Student/innen der Hochschule Reutlingen. HendrikeBrenninkmeyer moderiert "Marktcheck checkt ... Vaude und Haribo" amDienstag, 7. August 2018, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.HariboDas Familienunternehmen Haribo, Weltmarktführer für Fruchtgummiund Lakritz, macht seit fast 100 Jahren groß und klein glücklich - sobehauptet es die Werbung. Weltweit verkauft Haribo an die tausendverschiedene Sorten. Woraus bestehen die Fruchtgummis und was machthäufiger Konsum mit den Zähnen? Schmecken sie tatsächlich besser alsdie Bärchen der Konkurrenz? "Marktcheck" checkt dasGummibärchenimperium, wirft einen Blick auf die Werbestrategie undprüft Produktversprechen und Image des Unternehmens."Marktcheck checkt ..."Ikea, Alnatura, Vaude, Tesa, Bosch und Granini - wie gut sind dieTopmarken aus dem Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt ..."prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmensteckt.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter SWR.de/kommunikation.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterSWR.de/marktcheck und auf YouTube unter youtube.com/marktcheck zusehen.