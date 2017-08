"Marktcheck checkt ... Trigema und Knorr" am 29. August 2017, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Wie gut sind die Topmarken aus dem Südwesten? Das Verbraucher- undWirtschaftsmagazin "Marktcheck" will es wissen und testet Trigema undKnorr. Das Familienunternehmen Trigema mit Sitz in Burladingen stehtfür Textilien made in Germany. Bekannt wurde das Unternehmen mit demVerkauf von Unterwäsche, mittlerweile umfasst das Angebot auch Sport-und Freizeitkleidung jeglicher Art. Geschäftsführer Wolfgang Gruppgelingt es immer wieder, die Firma über ungewöhnlicheMarketingaktionen bekannt zu machen. Wie gut sind dieTrigema-Produkte? Stimmt die Qualität im Vergleich zur Konkurrenz?"Marktcheck" prüft verschiedener Polo-Shirts im Labor undMode-Design-Studenten der FH Reutlingen beurteilen den Trigema-Style.Außerdem testen Sportler aus Stuttgart Sport-Shirts imAlltagsgebrauch. Hendrike Brenninkmeyer moderiert "Marktcheck checkt... Trigema und Knorr" am Dienstag, 29. August 2017, 20:15 Uhr im SWRFernsehen.Knorr - fix in aller MundeDer Lebensmittelhersteller Knorr aus Heilbronn ist für seineFertigsuppen bekannt. Seine Erfolgsgeschichte begann mit der"Erbswurst", eines der ältesten industriell hergestelltenFertiggerichte weltweit. Doch die Produktpalette umfasstWürzmischungen für Spaghetti Bolognese oder Salatsoßen undTiefkühlprodukte. Laufend kommen neue Produktlinien dazu. Wie fixsind die Gerichte tatsächlich zubereitet? Wie viel Chemie undGeschmackverstärker stecken in den Tüten? Ist frisch gekocht teurer?Bei einem Geschmackstest muss sich die Knorr-Suppe einer frischzubereiteten Suppe sowie Produkten der Konkurrenten Maggi und einesDiscounters stellen - mit überraschendem Ergebnis."Marktcheck checkt"Aldi, Haribo, Trigema, Fissler, Bauhaus - wie gut sind dieTopmarken aus dem Südwesten? Die SWR-Reihe "Marktcheck checkt" prüft,was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterhttp://x.swr.de/s/marktcheck zu sehen.Fotos über www.ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell