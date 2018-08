"Marktcheck checkt ... Tesa und Fissler", SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 14.August 2018, 20:15 Uhr im SWR FernsehenSeit fast 60 Jahren produziert Tesa in Offenburg, dem weltweitgrößten Produktionsstandort des Unternehmens, Powerstrips, Folien undKlebebänder für jeden Zweck. Können Konkurrenten mit der Qualität derTesa-Klebestreifen mithalten? Beim Einpacken von Geschenken werdenHaftung und Handhabung getestet. Das Labor prüft die Qualität imHärtetest. Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung "Marktcheckcheckt ... Tesa und Fissler" am Dienstag, 14. August 2018, 20:15 Uhrim SWR Fernsehen.FisslerSeit mehr als 170 Jahren produziert Fissler Töpfe, Pfannen, Messerund viele weitere Küchenhelfer. Mit der Erfindung der Gulaschkanoneund des Schnellkochtopfes begann die Erfolgsgeschichte desUnternehmens aus Idar-Oberstein. Heute steht Fissler für Qualität"made in Germany" und ist weltweit bekannt. Ist das positive Imageder Marke gerechtfertigt? Was hat es zu bedeuten, wenn auf einem Topfnicht "made in Germany", sondern nur "Germany" steht? Warum sind dieProdukte in Asien besonders beliebt? "Marktcheck" prüft, wiehochwertig die Fissler-Erzeugnisse sind und was hinter demProduktversprechen der Marke steckt."Marktcheck checkt"Ikea, Alnatura, Vaude, Tesa, Bosch und Granini - wie gut sind dieTopmarken aus dem Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt ..."prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmensteckt.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterwww.SWR.de/kommunikationSendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung auch unterwww.SWR.de/marktcheck und unter www.youtube.com/marktcheck zu sehen.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell