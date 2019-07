"Marktcheck checkt ... Rewe", SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag,30. Juli 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation HendrikeBrenninkmeyerDer Rewe-Konzern ist die zweitgrößte deutsche Supermarktkette.Kundinnen und Kunden schätzen ihn als Anbieter eines hochwertigenVollsortiments. Rewe hat Großes vor: Das Unternehmen will denDiscountern die Preisführerschaft streitig machen. Rewe-Eigenmarkensollen das Einkaufen bei Aldi und Co. überflüssig machen.Gleichzeitig will der Konzern Vorreiter sein: Mehr Lebensmittel ausder Region, weniger Plastik und gesündere Produkte mit reduziertemZucker. Doch was steckt dahinter? Das SWR Verbrauchermagazin im SWRFernsehen blickt in seiner Reihe "Marktcheck checkt" hinter dieKulissen des Konzerns und recherchiert zum Beispiel, wie fair dasUnternehmen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandelt. Oderwie regional und hochwertig die Produkte sind. Können sich dieEigenmarken im Vergleich zur Konkurrenz behaupten? "Marktcheck checkt... Rewe" am Dienstag, 30. Juli 2019, 20:15 bis 21 Uhr im SWRFernsehen."Marktcheck checkt ..."Rewe, Mey, Stihl, Griesson oder Vileda - wie gut sind Topmarken imSüdwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt" prüft, was hinterProduktversprechen und Image der Unternehmen steckt.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterARDmediathek.de und SWR.de/marktcheck sowie auf YouTube(youtube.com/marktcheck) zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://swr.li/marktcheck-checkt-rewe.Fotos bei ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell