"Marktcheck checkt ... Ikea", SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 24. Juli2018, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.Wie gut wohnt es sich mit Möbeln des Einrichtungsgiganten Ikea?Fast 100 Millionen Kundinnen und Kunden besuchen jedes Jahr einenIkea-Markt in Deutschland. Der Jahresumsatz beträgt fünf MilliardenEuro. "Marktcheck" prüft, ob Ikea tatsächlich so günstig ist, wie manglaubt. Ein Schreiner nimmt einen Topseller, den Schrank Pax, unterdie Lupe und testet, ob er einfach aufzubauen ist. Übersteht erunbeschadet einen Umzug? Außerdem: Mit welchen Tricks werdenKundinnen und Kunden zum Kauf verführt? Wie schaffen es die Schweden,in Deutschland fast keine Steuern zu zahlen? Hendrike Brenninkmeyermoderiert "Marktcheck checkt ... Ikea" am Dienstag, 24. Juli 2018,20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen."Marktcheck checkt ..."Ikea, Alnatura, Vaude, Tesa, Bosch und Granini - wie gut sind dieTopmarken aus dem Südwesten? Die SWR-Reihe "Marktcheck checkt .."prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmensteckt.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterSWR.de/marktcheck und auf YouTube unter http://x.swr.de/s/marktcheckzu sehen.Fotos über ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell