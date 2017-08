"Marktcheck checkt ... Haribo und Kärcher", 15.8.2017, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen (VIDEO)

Baden-Baden (ots) -Wie gut sind die Topmarken aus dem Südwesten? "Marktcheck" will eswissen und testet Haribo und Kärcher. Das Familienunternehmen Haribo,Weltmarktführer für Fruchtgummi und Lakritz, macht groß und kleinglücklich - so behauptet es die Werbung. Weltweit verkauft Haribo umdie tausend verschiedenen Sorten. Woraus bestehen die Fruchtgummisund was macht häufiger Konsum mit den Zähnen? Schmecken sietatsächlich besser als die Bärchen der Konkurrenz? "Marktcheck"checkt das Gummibärchenimperium, wirft einen Blick auf dieWerbestrategie und prüft, was hinter Produktversprechen und Image desUnternehmens steckt. Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung"Marktcheck checkt ... Haribo und Kärcher" am Dienstag, 15. August2017, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Kärcher - Hygiene und SauberkeitKärcher steht weltweit für Hygiene und Sauberkeit. Bekannt wurdedas Unternehmen aus Winnenden mit seinen Hochdruckreinigern.Mittlerweile umfasst das Angebot auch Staubsauger, Fensterputz-Geräteund vieles mehr. Wie gut sind die Kärcher-Produkte? Können andereAnbieter auch überzeugen? "Marktcheck" lässt verschiedene Geräte imLabor prüfen. Eine Familie aus Kaiserslautern testetHochdruckreiniger und Staubsauger im Alltagsgebrauch. Außerdemprobierten Mannheimer Passanten Fensterputz-Geräte unterschiedlicherHersteller, darunter Kärcher, aus. Wer schneidet am besten ab?"Marktcheck checkt"Aldi, Haribo, Trigema, Fissler, Bauhaus - wie gut sind dieTopmarken aus dem Südwesten? Die SWR-Reihe "Marktcheck checkt" prüft,was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und unter www.youtube.com/marktcheck zu sehen.Fotos über www.ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell