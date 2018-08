"Marktcheck checkt ... Bosch und Trigema" / Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 21. August 2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen (VIDEO)

Baden-Baden (ots) -Haushaltsgeräte, Gartenmaschinen, Elektrowerkzeuge oder Autoteilegehören zur umfangreichen Produktpalette der 132 Jahre altenTraditionsmarke Bosch mit Hauptsitz in Stuttgart. "HochwertigeMaterialien, exklusives Design, grenzenloses Kochvergnügen":"Marktcheck" prüft Standmixer auf dieses Produktversprechen hin. AuchAkkuschrauber werden getestet. Kann Bosch, mittlerweile eininternationaler Konzern, mit seinen Produkten überzeugen? Etwa260.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute in 60 Ländernaußerhalb von Deutschland tätig. In welcher Weise hat dieInternationalisierung das Unternehmen geprägt? Was bedeutet sie fürdie Beschäftigen, zum Beispiel im Werk Reutlingen? HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung "Marktcheck checkt ... Bosch undTrigema" am Dienstag, 21. August 2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Sportshirts im LaborDas Familienunternehmen Trigema mit Sitz in Burladingen steht fürTextilien "Made in Germany". Bekannt wurde das Unternehmen mit demVerkauf von Unterwäsche, mittlerweile umfasst das Angebot auch Sport-und Freizeitkleidung jeglicher Art. Geschäftsführer Wolfgang Gruppgelingt es immer wieder, die Firma über ungewöhnlicheMarketingaktionen bekannt zu machen. Wie gut sind Trigema-Produkte?Stimmt die Qualität im Vergleich zur Konkurrenz? "Marktcheck" prüftverschiedene Polo-Shirts im Labor und Mode-Design-Studenten der FHReutlingen beurteilen den Trigema-Style. Außerdem testen Sportler ausStuttgart Sport-Shirts im Alltagsgebrauch."Marktcheck checkt ..."Ikea, Alnatura, Vaude, Tesa, Bosch und Granini - wie gut sind dieTopmarken aus dem Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt ..."prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmensteckt.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterSWR.de/kommunikationSendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung auch unterSWR.de/marktcheck und unter youtube.com/marktcheck zu sehen.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell