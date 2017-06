"Marktcheck", 6.6.2017: Schmelzkäse, die unterschätzte Phosphat-Gefahr, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Schmelzkäse - die unterschätzte Phosphat-Gefahr Schmelzkäseenthält zahlreiche Zusatzstoffe, darunter Phosphate, dieAllzweckwaffe der Lebensmittelindustrie. Zu viel Phosphat im Blutgilt auch für gesunde Menschen als Gesundheitsrisiko. "Marktcheck"fragt einen Ernährungsmediziner nach den Risiken.Handwerkertest - wenn der Dachdecker mehrmals kommt UnbefestigteDachziegel können Passanten gefährden oder es kann zu einemWasserschaden im Haus kommen. Schnelle Hilfe lässt sich überHandwerker-Informationsseiten finden. Wie kompetent und professionellarbeiten Dachdecker? "Marktcheck" simuliert einen Schaden und lässtdie Reparaturarbeiten von einem Sachverständigen bewerten.Grillgut - wie viel Wasser steckt in Fleisch und Wurst?"Marktcheck" lässt im Labor den Wassergehalt von Grillgut ausDiscounter, Supermarkt und Metzgereien prüfen und testet denGeschmack von Grill-Steaks bei einem Metzgermeister.Drohnen - wenn die kleinen Fluggeräte zur Gefahr werden Immerhäufiger sieht man Drohnen auf öffentlichen Plätzen und inWohngebieten. So mancher fühlt sich davon belästigt. Und es kanngefährlich werden, wenn die Fluggeräte außer Kontrolle geraten. Dasmusste man auch auf der Burg Hohenzollern erfahren, hier stürzte eineDrohne in den Burghof. Die Burgverwaltung erließ daraufhin einDrohnenverbot. "Marktcheck" klärt, was es zu beachten gilt, wenn maneine Kamera-Drohne fliegen lässt.Urlaubsfrust - was tun bei Reise-Ärgernissen? Ein Ehepaar wird amFlughafen in Rom zurück gelassen. Ihr Gepäck geht allerdings mit demFlugzeug auf die Reise. Welche rechtlichen Ansprüche hat das Paar?Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet diese und weiter Fragenzu Problemen beim Reisen.Grasflecken - wie bekommt man sie am besten raus? Das Internetzeigt Tricks zur Entfernung von Grasflecken in Kleidung: mitZitronensaft, Zahnpasta oder einer Kartoffel. Eine Mainzer WGprobiert es aus."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dieeinzelnen Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/marktcheck zu sehen.Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell