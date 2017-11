Marktbericht von Defence IQ zur globalen Überwasserkriegsflotte 2018

London (ots/PRNewswire) -Aufgrund der angespannten Budgetlage bei den globalen Seeflottenentstand in den letzten Jahren ein allgemeines Gefühl derInstabilität. Dies hat großen Einfluss auf die weltweiten Marinen undführt dazu, dass diese ihre aktuelle Lage neu bewerten undBeschaffungsentscheidungen für die kommenden Jahre überdenken.In einer kürzlich von Defence IQ durchgeführten Umfrage mit mehrals 500 teilnehmenden ranghohen Offizieren und Führungskräftenuntersuchte Defence IQ die wichtigsten Herausforderungen derBeschaffungsprozesse und die vorrangigen Ziele für die Zukunft. DieErgebnisse machen deutlich, dass die Interoperabilität ein wichtigesThema für Beschaffungsentscheidungen ist, dem fehlenden Budget kommtjedoch die größte Bedeutung bei Beschaffungsprozessen zu.Der Marktbericht gibt wertvolle Einblicke, welche Prioritäten fürdie Beschaffung bestehen, welche neuen Beschaffungstrends aufkommenund wodurch die Überwasserflotten am stärksten bedroht sind. LadenSie den Bericht hier herunter (https://surfacewarships.iqpc.co.uk/surface-warships-global-market-report-0?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=19514.008-external-pressrelease&utm_term=19514.008_pr&utm_content=text&mac=19514.008_pr&disc=19514.008_pr)Das Internationale Forum für Überwasserkampfschiffe (InternationalSurface Warships Forum) erforscht die Langzeitpläne und Ziele derÜberwasserkampfschiff-Gemeinschaft. Dies ermöglicht den Teilnehmern,optimale Vorgehensweisen zu definieren und zu verstehen, wie siedurch die Anwendung neuester Technologien als Kriegsflotte nochwirksamer agieren können. Hier finden Sie das vollständige Programm (https://surfacewarships.iqpc.co.uk/surfacewarshipsagenda?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=19514.008-external-pressrelease&utm_term=19514.008_pr&utm_content=text&mac=19514.008_pr&disc=19514.008_pr)Pressevertreter sind zu diesem wichtigen Industriegipfeleingeladen. Wenn Sie einen komplementären Pressepass wünschen, sendenSie bitte eine E-Mail an Rumina Akther unter rumina.akther@iqpc.co.ukPressekontakt:Rumina Akther, Marketing Manager, IQPC: rumina.akther@iqpc.co.uk oderrufen Sie an unter +44(0)207-368-9442Original-Content von: Defence IQ, übermittelt durch news aktuell