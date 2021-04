Marktbericht USA: Apple macht dem Dow Jones Beine!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Der Dow Jones Industrial Average stieg am Donnerstag um 200 Punkte an, während die Apple-Aktie aufgrund der beeindruckenden Gewinnzahlen kurzzeitig über einen neuen Kaufpunkt ausbrach. Tech-Gigant Facebook stieg in die Gewinnzone, während der Tesla Rivale Nio und Twitter ihre Ergebnisberichte erst nach Börsenschluss vorstellen.

Unter den Dow-Jones-Führern reduzierte Apple seine Kursgewinne am Donnerstag auf etwa 0,6 %, während Microsoft im heutigen Aktienmarkt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



