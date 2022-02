Marktausverkauf: Eine unaufhaltsame Wachstumsaktie zum Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Wichtige Punkte

Das Wachstum bei PTC hat die optimistischen Erwartungen noch nicht ganz erfüllt.

Langfristig werden sich das Internet der Dinge und Augmented Reality sicherlich durchsetzen.

Die Aktie ist auch dann noch attraktiv, wenn das Unternehmen nur das untere Ende seiner mittelfristigen Prognose erreicht.

Es ist kein Geheimnis, dass der Technologiesektor in den letzten Monaten korrigiert hat, insbesondere bei einigen der spekulativeren Namen. Das liegt zum Teil daran, dass die überzogenen Bewertungen korrigiert wurden und die Wachstumsaussichten der Technologieaktien realistischer eingeschätzt werden. Aber wo steht das Industriesoftware-Unternehmen PTC (WKN: A1H9GN) in alldem? Werfen wir zunächst einen Blick auf die Investitionsaussichten im Lichte der jüngsten Ergebnisse.

PTC im Jahr 2021

Die Aufregung um die Aktie konzentriert sich auf das wachstumsstarke Produktportfolio, nämlich die Software für das Internet der Dinge (IoT) und die erweiterte Realität (AR). Sie sollen das Wachstum in Richtung eines freien Cashflows (FCF) zwischen 700 und 750 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 vorantreiben. Doch leider ist das Wachstum des Produktportfolios nicht ganz so ausgefallen, wie es sich die Investoren erhofft hatten.

Die operative Leistung von PTC im Geschäftsjahr 2021 war gut, aber unter den gegebenen Umständen hätten die Anleger etwas mehr erwarten können. Mit einem organischen Wachstum von 12 % im Jahr 2021 lag das Unternehmen am oberen Ende der ursprünglichen Prognose von 9 % bis 12 %, aber es gab ein paar kleine Enttäuschungen im Geschäftsjahr 2021 von PTC. Die ARR ist der durchschnittliche jährliche Wert des PTC-Portfolios an aktiver Abosoftware und Verträgen am Ende des Berichtszeitraums. Er ist die wichtigste Kennzahl, die das Management zur Leistungsmessung verwendet.

Um auf die Enttäuschungen zurückzukommen: Das Wachstum im Industriesektor war 2021 besser als von vielen Prognostikern erwartet, sodass man davon ausgehen konnte, dass die Ausgaben für die Lösungen von PTC angekurbelt wurden. PTC hat jedoch nur das obere Ende seiner ursprünglichen ARR-Prognose erreicht.

PTC muss also noch ein „Durchbruchsquartal“ melden, das zeigt, dass sein Wachstumsproduktportfolio einen dramatischen Anstieg der Akzeptanz und des ARR-Wachstums erlebt.

Das erste Quartal 2022

Die Ergebnisse zum ersten Quartal 2022 waren ähnlich wie im Vorjahr. Das organische ARR-Wachstum bei konstanten Wechselkursen betrug insgesamt 11 %. Das organische währungsbereinigte ARR-Wachstum bei den Kernprodukten – Computer Aided Design (CAD)- und Product Lifecycle Management (PLM)-Software – betrug 11 %. Bei den Wachstumsprodukten betrug das organische ARR-Wachstum bei konstanter Währung 14 %.

Diese Zahlen stimmen mit den Prognosen überein, die das Management auf dem Investorentag im Dezember abgegeben hat.

Um einen Eindruck von PTCs Wachstumsprogression zu bekommen, zeigt die folgende Grafik das währungsbereinigte ARR-Wachstum für jedes Quartal seit 2019. Es ist eine gute Leistung, aber PTC hat noch nicht wieder die Wachstumsraten erreicht, die es bei seinen Wachstumsprodukten vor der Pandemie hatte.



DATENQUELLE: PTC-PRÄSENTATIONEN. YOY=IM JAHRESVERGLEICH

Während der Bilanzpressekonferenz wurde CEO Jim Heppelmann gefragt, ob die viel dokumentierten Lieferkettenprobleme in der Wirtschaft einen gewissen Einfluss gehabt haben könnten. Er antwortete: „Wir haben darüber gesprochen, dass COVID vielleicht einen Einfluss auf das IoT hatte. Vielleicht auch ein bisschen auf die Lieferkette, obwohl ich denke, dass der im Vergleich zu COVID gedämpft ist. Für mich ist die Lieferkette also ein relativ kleiner Faktor in unseren Ergebnissen.“

Es sieht also nicht so aus, als gäbe es einen Nachholbedarf, wenn die Lieferkettenprobleme in der Wirtschaft gelöst werden.

Dennoch erwartet Heppelmann aufgrund des starken Anstiegs der Auftragseingänge, dass sich das Wachstum des Produktportfolios in der zweiten Jahreshälfte „in den 20er Prozentbereich beschleunigen wird“.

Alles in allem war es ein weiteres Quartal mit einer akzeptablen, aber nicht großartigen Leistung von PTC und die Investoren werden wahrscheinlich immer noch abwartend auf die Aktie reagieren.

Der Blick nach vorn

Nun stellt sich die Frage, ob die Anleger eine Aktie kaufen wollen, die derzeit mit dem knapp 29-Fachen der Schätzung des Managements für den freien Cashflow (FCF) von 450 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 gehandelt wird. Das scheint eine stolze Bewertung zu sein und es ist verständlich, wenn Anleger im aktuellen Umfeld davor zurückschrecken.

Andererseits erreicht PTC weiterhin seine Prognosen und die Modellierung des Managements für den FCF im Jahr 2024 liegt weiterhin bei den bereits erwähnten 700 bis 750 Mio. US-Dollar. Am unteren Ende dieser Spanne würde PTC im Jahr 2024 mit dem 18,6-Fachen des FCF bewertet. Das wäre eine äußerst attraktive Bewertung für ein Unternehmen, das seine Wachstumsrate erhöhen sollte, da seine Wachstumsprodukte einen größeren Anteil an seinen Einnahmen ausmachen (derzeit nur 13 %).

Alles in allem bleibt die Aktie attraktiv, insbesondere für Anleger, die an das Wachstumspotenzial von IoT und AR als Teil der vierten industriellen Revolution glauben.

Dieser Artikel wurde von Lee Samaha auf Englisch verfasst und am 02.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

