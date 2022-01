„Der Markt wird komplett zusammenbrechen“

Liebe Leser,

Harry S. Dent ist einer der wohl meistzitierten Crash-Propheten überhaupt. Geht es nach ihm, wird der Markt in den nächsten Jahren, vielleicht schon 2022 beginnend, zusammenbrechen. Er meint Berichten nach, dass der Markt – in dem Fall der S&P 500 aus den USA – um 90% zusammenbricht. Er selbst rechne damit, der Markt werde dabei einige Wellen erleben, in denen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung