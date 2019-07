Markt für Immobilien-Verrentung zieht weiter an / Nießbrauch vs. Wohnrecht - diese Modelle gibt es

Frankfurt (ots) - Der Markt für Immobilien-Verrentung wächst.Allein bei der Deutsche Leibrenten AG hat sich das Volumen derAbschlüsse im 1. Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezuverdreifacht. Gefragt ist dabei nicht nur die klassische Leibrente.Auch Einmalzahlungen oder eine Kombination aus Einmalbetrag undmonatlicher Zahlung stoßen bei den Kunden auf großes Interesse.Besonders vorteilhaft ist das lebenslange Wohnrecht, weil es dieNachteile des Nießbrauchs ausräumt.32 Prozent der Kunden der Deutsche Leibrenten entscheiden sichausschließlich für monatliche Zahlungen und 45 Prozent für eineKombination aus Einmalzahlung und monatlicher Leistung. Bleiben 23Prozent, die sich die gesamte verrentungsfähige Summe alsEinmalbetrag auszahlen lassen.Eine breite Auswahl ist für den Kunden wichtig, weiß Prof. Dr.Heinrich Schradin, Professor für Versicherungswirtschaft an derUniversität Köln: "Gefragt sind maßgeschneiderte Lösungen fürImmobilieneigentümer im Alter, mit denen auf die wohnwirtschaftlichenund finanziellen Bedürfnisse dieser Menschen Rücksicht genommenwird.""Für viele Kunden ist die Verrentung ihrer Immobilie die zentraleEntscheidung im Alter, mit der sie alles regeln wollen", sagtFriedrich Thiele, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leibrenten AG."Grundsätzlich besteht eine Immobilien-Verrentung dabei immer auszwei Teilen. Einer Geldleistung in Form einer Einmalzahlung und/odereiner monatlichen Rente, sowie zum anderen einem lebenslangenNutzungsrecht." Er empfiehlt: "Insbesondere dieses Recht, dieImmobilie sicher und ausschließlich nutzen zu können, solltenSenioren genau unter die Lupe nehmen."Beim gesetzlichen Nießbrauch nach § 1030 ff BGB bleiben Seniorensogenannter wirtschaftlicher Eigentümer. Die Betonung des Begriffesliegt dabei auf "wirtschaftlich". Das bedeutet: Sämtliche Nutzungenund Lasten liegen bei den Senioren. Sie müssen also auch die Kostenfür die Instandhaltung und den Werterhalt der Immobilie tragen,obwohl ihnen das Haus tatsächlich gar nicht mehr gehört. Aus einemNießbrauch können Haftungsansprüche gegen die Bewohner oder sogarihre Erben entstehen, wenn der Käufer der Meinung ist, dass dieInstandhaltung nicht ordnungsgemäß erfolgt. Doch das Nießbrauchrechtbietet auch Vorteile: Die Senioren haben das lebenslangeNutzungsrecht an der Immobilie. Bei Auszug in ein Altersheimvermieten sie also Haus oder Wohnung und erhalten dafür zusätzlicheEinnahmen. Hierzu muss nichts ergänzend geregelt werden.Das gesetzliche Wohnrecht nach § 1093 BGB allerdings ist an diePerson und nicht an die Nutzung gebunden. Um ein Wohnrecht nachhaltigund sicher zu regeln, muss es im Kaufvertrag auf ein lebenslangesRecht erweitert und die Vermietungserlaubnis mit aufgenommen werden.Der Vorteil des so geregelten lebenslangen Wohnrechts ist aber, dassdie Instandhaltungsinvestitionen immer beim Käufer liegen.Beide Modelle haben also Vor- und Nachteile. Die DeutscheLeibrenten hat daher die Vorteile aus Nießbrauch und Wohnrechtkombiniert: Die Senioren sind bewusst nicht der wirtschaftlicheEigentümer, sondern haben ein erweitertes Wohnrecht, das sielebenslang nutzen können - also auch noch im Fall des Auszugs. Zudemstellt ein Verkaufsverbot sicher, dass sich die Deutsche Leibrentenihren Verpflichtungen nicht entziehen kann. Sie bleibt Partner biszum Lebensende.Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG -www.deutsche-leibrenten.deDie Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren dieMöglichkeit, ihre Immobilie an sie zu verkaufen, ohne aus demEigenheim ausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - notariellabgesichert und im Grundbuch verankert - ein lebenslanges Wohnrechtund eine monatliche Rente.Aktuell hat das Frankfurter Unternehmen rund 300 Immobilien inseinem Eigentum. Das macht die Deutsche Leibrenten AG im Bereich derImmobilien-Verrentung zum Marktführer in Deutschland. Als einzigerAnbieter eines Verrentungsprodukts kauft das Unternehmen Immobilienim gesamten Bundesgebiet an.Die Deutsche Leibrenten AG ist nicht börsennotiert und reineigenkapitalfinanziert. Hauptaktionär ist die Obotritia Capital KGaAaus Potsdam.Pressekontakt:Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungClaudia ThöringMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 82mobil: +49 170 2150 146Claudia.Thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, übermittelt durch news aktuell