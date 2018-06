Markt: VAT Group nach Aufnahme durch ZKB im Plus

Bern (awp) - Die Aktien des Vakuumventil-Herstellers VAT stehen am Donnerstagmorgen nach einer Aufnahme durch die Zürcher Kantonalbank (ZKB) in ihr Reseachuniversum im Plus. Das Unternehmen habe sich vom regionalen Forschungsunternehmen zum globalen Marktführer eines interessanten Nischenmarktes gemausert, schreiben die Analysten. Sie geben den Valoren das Rating "Übergewichten".

Davon unterstützt steigen die Namenaktien der VAT Group bis um 9.40 Uhr um 0,9

