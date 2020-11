Markt-Update: Weltgrößter Freihandelsblocks sorgt für Aufwind!

Die globalen Märkte erholen sich, da die asiatisch-pazifischen Länder am Sonntag den größten Freihandelsblock der Welt bildeten, was den globalen Optimismus erhöht. Die Dow-Futures werden um 0,86% höher gehandelt, und die S&P500-Futures sind gegenüber dem letzten Check am Montag um 0,80% gestiegen. Die WTI-Rohöl-Futures sind um 1,54% auf $40,75 gestiegen, während die Gold-Futures um 0,29% auf $1.891,70 zulegen konnten. Die 10-Jahres-Treasury-Rendite ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



