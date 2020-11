Markt-Update: Positive Impfstoffnachrichten beflügeln globale Märkte!

Wichtige Indizes in Asien, Europa und den USA werden am Montag aufgrund positiver Impfstoffnachrichten und Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung höher gehandelt. Die COVID-19-Behandlung von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ :REGN) sicherte sich am Samstag eine Notfallgenehmigung der Food and Drug Administration.

Die Dow-Futures werden mit 0,55% höher gehandelt, und die S&P 500-Futures sind gegenüber der letzten Überprüfung am Montag um 0,46% gestiegen.



