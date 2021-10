Markt-Update: Märkte eröffnen höher; General Electric meldet positive Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Nach der Markteröffnung am Dienstag stieg der Dow um 0,34% auf 35.862,59, während der NASDAQ um 0,96% auf 15.372,26 stieg. Auch der S&P stieg um 0,66% auf 4.596,24.

Die USA weisen mit insgesamt 46.417.520 Fällen und rund 757.840 Todesfällen die höchste Zahl an Coronavirus-Fällen und -Todesfällen in der Welt auf. In Indien wurden mindestens 34.202.200 Fälle und 455.100 Todesfälle bestätigt, während Brasilien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung