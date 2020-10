Markt-Update: Gewinner und Verlierer

Gewinner(NASDAQ:RWLK) stieg im vorbörslichen Handel um 50% auf $1,74, nachdem er am Donnerstag um über 6% zurückgegangen war. Händler brachten eine Pressemitteilung vom 27. August in Umlauf, in der hervorgehoben wurde, dass das US-Berufungsgericht eine Wertpapierklage gegen das Unternehmen abgewiesen hat.(NASDAQ:MTC) stieg im vorbörslichen Handel um 31,9% auf $1,49, nachdem es am Donnerstag um mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!