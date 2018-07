Markt: Leonteq und Rieter erneut schwächer

Zürich (awp) - Die am Vortag bereits sehr schwachen Aktien von Leonteq, Rieter und Dormakaba tendieren im frühen Handel am Freitag erneut tiefer. Demgegenüber können sich die Kurse von Molecular Partners, Meyer Burger und Bobst, die am Donnerstag ebenfalls zweistellig verloren hatten, in einer Gegenbewegung etwas erholen. Im Nachgang der Ergebnispublikation haben nun diverse Analysten ihre Kurszielschätzungen gesenkt.

Leonteq hatte mit der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten