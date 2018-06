Markt: Grossbanken UBS und CS etwas fester – Erster Teil US-Stresstest bestanden

Zürich (awp) - Die Aktienkurse der Grossbanken UBS und CS notieren am Freitag im frühen Handel fester. Die US-Töchter der beiden Finanzhäuser haben den ersten Teil des jährlichen Stresstests der US-Notenbank Fed bestanden - so wie 33 andere Grossbanken auch. Die Bankaktien waren allerdings in den letzten Tagen deutlich unter Druck geraten.

Um 09.23 Uhr gehören UBS mit +0,5 Prozent auf 15,15 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten