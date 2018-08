Markt: Bâloise verfehlt mit Halbjahreszahlen die Vorgaben – Aktie unter Druck

Zürich (awp) - Die Aktien des Versicherers Bâloise sind am Dienstag in einem kaum veränderten Gesamtmarkt klar schwächer in den Handel gestartet. Die Bâloise verfehlte mit den Angaben zum Gewinn im ersten Halbjahr die Vorgaben der Analysten. Der Hauptgrund dafür sind weitere Reservenstärkungen in Deutschland. Ausserdem haben auch Kosten für Unwetter die Rechnung strapaziert.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten