Markt: Aryzta auch zu Wochenschluss im Angebot

Zürich (awp) - Die Aktien des Backwarenkonzerns Aryzta finden zu Wochenschluss immer noch keinen Boden. Eine am Vortag ausgesprochene Gewinnwarnung - die zweite in diesem Jahr - zieht auch am Freitag negative Analystenkommentare und Kurszielsenkungen nach sich. Die Erwartungen der Experten an das Unternehmen sind entsprechend gering.

Bis um 09.15 Uhr fallen Aryzta um 3,9 Prozent auf 14,63 Franken zurück, nachdem sie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten