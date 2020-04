Marks & Spencer: Endlich!

Der Kurs der Aktie Marks & Spencer steht am 28.04.2020, 12:15 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 96.14 GBP. Der Titel wird der Branche "Kaufhäuser" zugerechnet.

Die Aussichten für Marks & Spencer haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Marks & Spencer in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Marks & Spencer wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Marks & Spencer als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 8 Hold, 3 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 3 als Hold und 1 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 177,18 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 88,48 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 94.0067 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Marks & Spencer hat mit einer Dividendenrendite von 4,27 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4.03%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche beträgt +0,24. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Marks & Spencer-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.