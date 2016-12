Marks & Spencer: einschneidende Maßnahmen!

Liebe Leser,

mit weiteren einschneidenden Maßnahmen reagierte M&S auf seine schwachen Halbjahreszahlen. Der Umsatz stieg zwar um 0,9% auf 4,99 Mrd Pfund, doch unterm Strich brach der Gewinn um 90,5% ein. Auf dem Heimatmarkt konnte M&S seinen Umsatz leicht verbessern, im Ausland sank er um 1,0%. Positiv entwickelte sich das Lebensmittelgeschäft. Das lag aber an der Eröffnung neuer Geschäfte. Auf vergleichbarer Fläche sanken die Umsätze um 0,9%. Im Segment Clothing & Home sah es deutlich schlechter aus. Bereinigt fiel der Umsatz um 5,9%.

Das verlustträchtige Auslandsgeschäft ist besonders betroffen!

Der Umsatzschwund in der Sparte und hohe Ausgaben für Restrukturierungen sowie Änderungen beim Pensionsmodell, belasteten das Ergebnis schwer. Angesichts der aktuellen Zahlen stellte M&S weitere Restrukturierungsmaßnahmen vor. Besonders betroffen ist das verlustträchtige eigene Auslandsgeschäft. So will sich der Konzern aus 10 Märkten vollständig zurückziehen und 53 Läden schließen.

Betroffen sind 10 in Eigenregie geführte Geschäfte in China und sieben in Frankreich sowie alle Filialen in Belgien, Estland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumänien, der Slowakei und den Niederlanden. Die Kosten der Schließungen bezifferte der Konzern auf 150 bis 200 Mio Pfund. Auch in Großbritannien soll das Ladenportfolio gründlich umgebaut werden. In den kommenden 5 Jahren soll die Zahl der Filialen, die das volle Sortiment anbieten, um 60 Standorte reduziert werden. Einige davon will das Unternehmen in reine Lebensmittelgeschäfte umwandeln.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse