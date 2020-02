Marks & Spencer: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Kurs der Aktie Marks & Spencer steht am 11.02.2020, 02:31 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 182.32 GBP. Der Titel wird der Branche "Kaufhäuser" zugerechnet.

Wie Marks & Spencer derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 62,36 liegt Marks & Spencer auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-1 Prozent). Die Branche "Multiline-Einzelhandel" weist einen Wert von 61,44 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Marks & Spencer in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Marks & Spencer haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Marks & Spencer bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Marks & Spencer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,41 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -7,98 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -24,43 Prozent im Branchenvergleich für Marks & Spencer bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,08 Prozent im letzten Jahr. Marks & Spencer lag 30,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.