Marks & Spencer Aktie: Sondereffekte sorgten zudem für einen Gewinnsprung

M&S arbeitet immer noch an seiner Sanierung. Im 1. Halbjahr konnte die Modesparte stabilisiert werden. Sondereffekte sorgten zudem für einen Gewinnsprung. Der Umsatz in den Monaten April bis September stieg um 2,7% auf 5,13 Mrd £. Währungsbereinigt lag die Wachstumsrate bei 2,0%. Die Verbesserung verdankte M&S seiner Lebensmittelsparte, deren Umsatz in Großbritannien aufgrund von Neueröffnungen um 4,4% auf 2,79 Mrd £ wuchs. Im Auslandsgeschäft stieg der Umsatz trotz der Schließung unprofitabler Filialen um 2,3%.

Den Gewinn hat M&S verfünffacht

Währungsbereinigt schrumpften sie allerdings um 3,1%. Ermutigend fielen die Zahlen im Segment Clothing & Home aus, dem langjährigen Sorgenkind des Konzerns. Dort erreichte der Umsatz in Großbritannien das Vorjahresniveau. Nach einem Umsatzrückgang im 1. Quartal wuchs der Umsatz im 2. Quartal wieder. Im 1.Halbjahr hatte M&S die Zahl der Ausverkaufsaktionen von 4 auf 2 reduziert. Der daraus resultierende Umsatzrückgang wurde aber durch höhere Umsätze mit zum vollen Preis verkauften Waren ausgeglichen.

Um im Geschäft mit Kleidung weiter verlorenen Boden gutzumachen, strebt der Konzern einige Verbesserungen an: Dazu zählen weitere Reformen in der Lieferkette, um diese noch schneller und kosteneffizienter zu machen, Investitionen in das wachstumsträchtige Online-Geschäft und eine Modernisierung des Sortiments. Den Gewinn hat M&S verfünffacht. Das lag aber an einer Reform des Vergütungs- und Pensionssystems. Bereinigt um alle Sondereffekte sank der Gewinn.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.