Marko Zovko wird Head of Channel Management bei K&P Computer / Nationaler und internationaler Ausbau des K&P Partnergeschäftes

Wiesbaden (ots) - Das IT-Systemhaus K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH mit Stammsitz in Wiesbaden (www.kpc.de (http://www.kpc.de)) baut sein Partnernetzwerk weiter aus. Marko Zovko nimmt dabei eine strategisch wichtige Rolle ein. Als neuer Head of Channel Management ist er erster und zentraler Ansprechpartner für alle K&P Partnerunternehmen und ist sowohl für den strategischen Ausbau als auch für die Steuerung des Channel-Partnernetzwerks verantwortlich.Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium war Zovko bei K&P Computer in unterschiedlichen Rollen im Servicevertrieb tätig, zuletzt als Branch Manager in NRW."Marko Zovko kennt den IT-Markt, die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner wie kein anderer. Sein Gestaltungswille und seine Kompetenz werden weitere Potenziale heben und unser Partnerbusiness bereichern", sagt Felix Asgari, CSO von K&P Computer. "Ich freue mich, mit ihm an der Spitze und seinem Team das Channel-Geschäft weiter auszubauen und im Markt noch stärker zu etablieren. Covid-19 hat hier noch einmal für neue Dynamik gesorgt. Entsprechend steigt die Nachfrage nach hybriden Wartungskonzepten und dies erfordert ein entsprechend nachhaltiges globales Netzwerk."Marko Zovko: "Wir sind national und international bereits bestens aufgestellt, dennoch sehe ich gerade im Channel viele weitere Chancen für unser Unternehmen. Ich freue mich, diese zu erschließen und nach sieben Jahren bei K&P Computer in Zukunft noch enger mit unseren langjährigen Geschäftspartnern zusammenarbeiten zu können."Pressekontakt:Marion Köhler, Telefon: +49 (0)6122-7071-205, E-Mail: koehler@kpc.deOriginal-Content von: K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH, übermittelt durch news aktuell