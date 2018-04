Marketingchef Stephen Croncota kündigt bei Versace und wechselt zu Ambrosus

Mailand (ots/PRNewswire) -Ambrosus, führend im Bereich Blockchain, gibt hocherfreut bekannt,dass Stephen Croncota beim Unternehmen als Marketingchef einsteigt.Croncota wechselt von Versace, wo er bereits zweimal alsMarketingchef tätig war, zu Ambrosus. Croncota hatte ferner leitendenRollen in den Bereichen globales Marketing und Kreativität bei WarnerBrothers (Leitender Vizepräsident & Kreativchef), Sony PicturesTelevision, Condé Nast, Cartoon Network und Escada.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/647551/Ambrosus_Logo.jpg )Bei Ambrosus wird Croncota für Markenbildung, Werbung, sozialeMedien, digitales Marketing, Public Relations, Events undKreativleistungen zuständig sein. Croncota ist nur einer der vielenManager und Berater, die in jüngster Zeit aus sehr erfolgreichenUnternehmen zu Ambrosus wechselten. Darunter Dr. Vlad Trifa, frühererInnovationsleiter bei Swisscom und Mitgründer von Web of Things &EVRYTHNG, und Prof. Roger Wattenhofer, Leiter des Labors fürDistributed Computing an der ETH Zürich, sowie Parity, geleitet vonEthereum-Mitbegründer Dr. Gavin Wood, der als Kerntechnologiepartnerfür Ambrosus arbeitet. Diese Ernennung unterstreicht zusätzlich diePosition von Ambrosus als einer der Hauptakteure im Bereich derBlockchain.Stephen Croncota über seine neue Rolle: " Die Blockchain ist einbedeutender Fortschritt für die Geschäftsabläufe in Unternehmen. DieDaten werden noch vertrauenswürdiger und nützlicher als bisher unddie Auswirkungen auf Geschäftsabläufe werden sehr umfangreich sein.Keiner ist in einer besseren Position als Ambrosus mit seinemhervorragenden Produkt und seinem außergewöhnlichen Team, dieseChancen zu nutzen. Ich freue mich darauf, diese Marke mit auszubauenund das Geschäft anzukurbeln."Ambrosus CEO Angel Versetti fügte hinzu: "Ich habe eine sehr hoheMesslatte für die Qualität und Leistung der Mitarbeiter bei Ambrosusgesetzt. Daher waren wir erfolgreich darin, Ambrosus als die weltweitführende Blockchain-IoT-Plattform in der Lebensmittel- undPharmabranche und als einen sehr interessanten Partner für einige dergrößten Unternehmen der Welt zu machen. Ich bin also stolz underfreut, dass Stephen Croncota zu uns wechselt und sein Fachwissenund seine Netzwerke mitbringt, um Ambrosus zu einer weltweitanerkannten Marke zu machen."Pressekontakt:info@ambrosus.com+43 676 633 0778Original-Content von: Ambrosus Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuell