Marketing selbst in die Hand nehmen, Kosten sparen und mehr Ergebnisse bekommen: Marketingprofi verrät, wie das geht

Regensburg (ots) -Marketing ist nicht immer das Lieblingsthema von Unternehmern. Zwischen unzähligen Möglichkeiten, Strategien und Ansätzen ist Selbstständigen oft nur eines wichtig: Dass es funktioniert. Um auf Nummer sicherzugehen, wird dann meistens eine beliebige Agentur beauftragt. Die Ernüchterung kommt, wenn viel Geld investiert wurde, doch der gewünschte Erfolg ausbleibt.Der Marketingexperte Markus Mensch weiß, dass es nichts bringt, sein Marketing einfach anderen zu überlassen. Vielmehr sollten Unternehmer sich selbst die Grundlagen beibringen und die ersten Schritte gehen. "Vor allem anfangs ist das beste Marketing fast kostenlos", verspricht er. Ob online oder offline - Markus Mensch verrät, wie man sich ein Grundwissen im Marketing aufbaut und welche grundlegenden Themen Unternehmer unbedingt angehen sollten.Präsenz zeigenAm Anfang ist es wichtig, dass das Unternehmen über einen professionellen Internetauftritt verfügt und auf verschiedenen Plattformen präsent ist- die Außenwirkung zählt. Wird man nicht gefunden, oder erscheint nicht authentisch genug, wenden sich potentielle Kunden nämlich schnell an die Konkurrenz. Es kommt also auf den Social Proof an: Sichtbar, vertrauenswürdig und kompetent. Das heißt laut Markus Mensch auch, dass nicht auf reine Werbung und sinnlosen Content gesetzt werden darf, sondern hochwertige und zielgruppenorientierte Inhalte das Ziel sein müssen.Den Kunden Mehrwert bietenDie Kunden, die das Unternehmen bereits hat, sind viel wert. Daher sollten diese Kontaktdaten für weiterführendes Marketing, wie zum Beispiel Newsletter oder Feiertagsgrüße, genutzt werden. Auch der Serviceanruf bei Bestandskunden mit der Bitte um Feedback ist ein wirksames Instrument. Denn nicht selten entstehen daraus sogar Folgeaufträge. Zufriedene Kunden bleiben nicht nur, sondern empfehlen das Unternehmen auch an Freunde und Bekannte weiter. Die Weiterempfehlung ist ein klassischer, aber noch immer wichtiger und erfolgversprechender Ansatz und zählt zu den absoluten Grundlagen des Marketings.Ein Netzwerk aufbauenEin Unternehmen sollte sich in seiner Region vernetzen. Ob beim Sport, in Vereinen oder Branchenverbänden - jede Möglichkeit, sich zu präsentieren und dabei wertvolle Kontakte zu knüpfen, sollte genutzt werden. So können gute Kooperationspartner gefunden und neue Kontaktdaten, oft sogar Aufträge generiert werden. Markus Mensch empfiehlt auch die eigenen Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. Sie repräsentieren das Unternehmen auf eine authentische Art, erreichen ganz andere Zielgruppen und können so das Netzwerk erweitern und Werbung machen.Das Image mit Social Media unterstreichenDie Außenwahrnehmung und das Image, die jetzt bereits aufgebaut wurden, können mit Hilfe der sozialen Medien effizient gefestigt und unterstrichen werden. Storytelling ist ein Marketinginstrument, das hierfür genutzt werden sollte, wo es möglich ist. Ergänzt mit passenden Bildern und Videomaterial entsteht ein professionelles Gesamtbild. "Das vergrößert die Reichweite, ermöglicht eine zielgruppenorientierte Kundenansprache und stärkt den Social Proof", weiß der Marketingprofi. Verfügen Selbstständige über das Wissen dieser Marketing-Basics und haben die ersten Schritte bereits umgesetzt, steht dem Erfolg nichts mehr im Wege.Über Markus Mensch:Markus Mensch ist seit 2007 Geschäftsführer der Mplus Agentur. Mithilfe digitaler Marketingstrategien unterstützt er Unternehmer, Selbstständige und Startups bei der Gewinnung neuer Kunden sowie mehr Sichtbarkeit. In der Vergangenheit konnte Markus Mensch mit seinem Team bereits über 100 Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Kunden, mehr Umsatz und Einsparungen bei Werbekosten verhelfen. Weitere Informationen unter: https://markus-mensch.de/Pressekontakt:Markus MenschTelefon: +49 151 230 379 47E-Mail: kontakt@markus-mensch.deWebseite: https://markus-mensch.de/social-media-workshopOriginal-Content von: Markus Mensch, übermittelt durch news aktuell