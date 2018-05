Marketing Technologie: Best of Breed oder Single Vendor Solution?

Bonn (ots) - Kein Marketing mehr ohne IT. Ob digitalesDialogmarketing, Data Analytics, Programmatic Advertising oder andere(digitale) Marketing Disziplinen, ohne geeignete Technologien sinddie Herausforderungen der digitalen Transformation im Marketing nichtzu bewältigen. Beim Einsatz von Marketing Technologien stehen sich imWesentlichen zwei Ansätze gegenüber: Best of Breed und Single VendorSolution. Was diese beiden Ansätze auszeichnet, erklären wir indiesem Beitrag.Best of Breed - für jede Herausforderung die beste LösungDigitales Marketing besteht heutzutage aus einer Vielzahl anDisziplinen. Die Idee hinter dem Best of Breed-Ansatz ist, für jedeDisziplin flexibel die am besten passende Technologie zu wählen unddie einzelnen Systeme miteinander zu integrieren. Die hierbeientstehende Systemlandschaft wird auch als Marketing-Stackbezeichnet. Demgegenüber steht der Single Vendor Solution Ansatz.Single Vendor Solution - ein System für AllesBeim Single Vendor Solution (auch Full-Stack Solution genannt)Ansatz werden alle wesentlichen Funktionen in einer einzigenTechnologie bereit gestellt. Die meisten Single Vendor Solutionsbauen auf einem Modulsystem auf. Werden weitere Funktionen benötigt,können die dazu passenden Module (kostenpflichtig) freigeschaltetwerden. Bei diesem Ansatz besteht der größte Aufwand vor allem in derAnpassung der sehr komplexen Software an die bestehendenUnternehmensprozesse und Systemlandschaften.Vorteile im ÜberblickBeide Varianten bieten unterschiedliche Vorteile.Best of Breed:- flexible Anpassbarkeit der Funktionalität und Systemlandschaftan die individuellen Anforderungen des Unternehmens undGeschäftsmodells- keine Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter- sukzesiver Rollout und dadurch mitunter geringere Kosten für die- Anpassung interner Prozesse und Strukturen, da sich neueTechnologien an bestehende Systemlandschaften anpassen- Im Optimalfall Einflussmöglichkeiten auf die Weiterentwicklungeinzelner Technologien bzw. Individualisierbarkeit- Wettbewerbvorteile durch bestmögliche TechnologiekombinationSingle Vendor Solution:- Weniger Schulungsaufwand- Weniger Koordinationsaufwand mit verschiedenen Anbietern- Systeme sind mutmaßlich besser miteinander integriert undfunktional verzahnt- Verschiedene Funktionen aus einer Hand, was ggf. zu einembesseren Zusammenspiel führt- Vertragsbeziehung und Verhandlung mit einem AnbieterDie kurze Übersicht der wesentlichen Vorteile zeigt, dass esschwierig ist, pauschal zu bewerten, welcher Ansatz der "bessere"ist. Es gibt natürlich auch Mischformen. Letztendlich ist es eineindividuelle Entscheidung, bei der Faktoren wie Geschäftsmodell,Ressourcen, Ziele oder bestehende Systemlandschaften zuberücksichtigen sind.Die Tendenz am Markt geht aktuell in Richtung Best of BreedAnsatz. Laut einer Chiefmartec Studie setzen 48 Prozent derUnternehmen auf den Best of Breed Ansatz und nur 21 Prozent aufSingle Vendor Solutions. Die restlichen 31 Prozent setzen entwederauf vereinzelte Single-Function Technologien, auf Eigenentwicklungenoder sie setzen gar keine Marketing Technologien ein. Die StudieDigitale Data Insights von der Hochschule der Medien Stuttgart kommtzu einem vergleichbaren Ergebnis. Die Zustimmung zum Best of BreedAnsatz ist etwa doppelt so hoch wie zum Single Vendor SolutionAnsatz. Begründet wurde das von einigen der im Rahmen der Studiebefragten Experten insbesondere mit der Leistungsfähigkeitspezifischer Tools und der fehlenden Integration von Single VendorSolutions in der Praxis. 