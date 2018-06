Marketing-Portal zu fairen Preisen / FirmenPartnerschaft bietet neue Lösung für Unternehmer und Webseiten-Betreiber (FOTO)

Bergisch Gladbach (ots) -FirmenPartnerschaft steht für mehr Erfolg im Online Business. Lauteiner Umfrage der Deutschen Messe Interactive setzen 88% allerbefragten Unternehmen Ihr Marketing-Budget zur Neukundengewinnungein. Nicht nur das Risiko zu wenig Neukunden zu gewinnen, sondernauch die Unsicherheit die Umsatz-Ziele zu verfehlen steigt. Da istguter Rat oft teuer und kaum bezahlbar. Genau da setztFirmenPartnerschaft mit seiner Dienstleistung an. DasMarketing-Portal hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmern zumehr Neukunden im Online-Business zu verhelfen - und das zu fairenPreisen."Wir wollen, dass alle Unternehmer und Webseitenbetreiberpreiswert zu mehr Neukunden kommen", erklärt Oliver Korpilla,Geschäftsführer von clever marketing - FirmenPartnerschaft. "Häufigkommt es auch auf Geschwindigkeit an. Deshalb sind schon wenigeMinuten nach der Anmeldung alle Marketing Funktionen für den Kundenverfügbar", so Korpilla weiter.Alle Marketing-Maßnahmen werden individuell konfiguriert. Für dieQualität sorgt ein Profil-Optimierer. Hier können Webseitenbetreiberkinderleicht eine Firmenkooperation vereinbaren und eineFirmenpartner-Empfehlung auf Ihrer Webseite bekannt geben.Auch für Facebook-Pages oder regionale Betriebe gibt es geeigneteMarketingmaßnahmen. Die Kosten sind für den Unternehmer überschaubar.Alle Marketingkooperationen können im Marketing-Portal zu einempreiswerten Festpreisen vereinbart werden. Schon für 37.- Euromonatlich können Sie das Marketing-Portal, ohne Begrenzung, zurNeukundengewinnung, nutzen.Pressekontakt:clever marketing GmbHOliver KorpillaTelefon: 0151 - 172 75 898presse@firmenpartnerschaft.comOriginal-Content von: clever marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell