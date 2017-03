Marketing-Fachmesse: Zypries wirbt für mehr Geld für Start-ups

HAMBURG (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat bei der Fachmesse "Online Marketing Rockstars Festival" für mehr privates Kapital für Start-ups geworben.



Vor allem in ihrer Wachstumsphase hätten junge Firmen der digitalen Branchen Schwierigkeiten, an Finanzmittel zu kommen. "Es fehlen private Geldgeber", sagte die Ministerin am Donnerstag in Hamburg. Auch Banken seien bei einer Finanzierung oftmals zu zögerlich. Aber: "Start-ups sind die, die die neuen Ideen haben", ergänzte Zypries. Die Bundesregierung sehe ihre Aufgabe darin, Start-ups und etablierte Industrien zusammenzubringen.

Zypries besuchte bei der Messe den Hamburger Next Media Accelerator, der mediennahe Nachwuchsfirmen betreut und sie mit bis zu 50 000 Euro sowie Kontakten in die Medien- und Werbebranche unterstützt. Bei einem Rundgang informierte sich die Minsterin bei Expo-Ausstellern wie Google und Stroer über neue Entwicklungen im Markt./akp/DP/mis