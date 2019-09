Marketing Engineering in Finance: Bessere Ergebnisse trotz hoher Compliance Anforderungen

Bonn (ots) - Die artegic AG veröffentlicht den umfangreichen"Branchen Report: Marketing Engineering in Finance" zum kostenlosenDownload. Der Report zeigt, wie Banken, Versicherungen undFinanzdienstleister mit Marketing Engineering trotz steigenderCompliance Anforderungen bessere Ergebnisse bei effizienteremMitteleinsatz im digitalen Marketing erzielen können.Digitale Services gewinnen in der Finanzbranche zunehmend anBedeutung, seien es Online Banking oder der digitale Direktvertriebfür Versicherungen. Die Erwartungen von Nutzern an diese digitalenServices steigen, insb. an die Marketing- und Servicekommunikation imRahmen der Kundenbeziehung. Nutzer erwarten eine einfache und insb.individualisierte Customer Experience.Um diese Erwartungen zu erfüllen und Hürden abzubauen, welchediesem Ziel im Weg stehen (z. B. Komplexität in Prozessen), müssenUnternehmen Fähigkeiten in den zentralen Handlungsfeldern desMarketing Engineerings aufbauen: Data, Process, Communication,Analytics und Compliance. Im "Branchen Report: Marketing Engineeringin Finance" zeigt artegic, welche Fähigkeiten dies sind und wasFinanzunternehmen tun müssen, um diese Fähigkeiten zu erlangen.Wettbewerbsvorteile durch ComplianceDem Feld Compliance kommt hierbei im Finanzbereich eineherausragende Rolle zu, da Banken und Versicherungen eine Reiheregulatorischer Anforderungen erfüllen müssen (z. B. die im Rahmenvon PSD2 geforderte starke Authentifizierung). Doch Compliance istnicht nur ein Pflichtthema. Hohe Compliance Standards steigern dasVertrauen von Kunden in digitale Services und werden damit zumWettbewerbsvorteil. artegic zeigt im "Branchen Report: MarketingEngineering in Finance", welche Bedeutung Compliance im digitalenMarketing von Finanzunternehmen hat und wie sich hohe ComplianceStandards in Marketing Prozesse integrieren lassen.Branchen Report zum kostenlosen Download erhaltenDer "Branchen Report: Marketing Engineering in Finance" ist absofort zum kostenlosen Download verfügbar unterhttp://ots.de/NsvIUmÜber die artegic AGartegic unterstützt Marketer beim Aufbau von kundenzentriertem,digitalen, Best-In-Class-Dialogmarketing. Mit 12 Jahren Erfahrung imBereich Marketing Engineering umfasst artegics LeistungsportfolioBeratung, IT-Integration und Technologie für Realtime MarketingAutomation und Online CRM. Kern von artegics Leistungen ist dievielfach prämierte ELAINE® Realtime CRM Automation Suite fürbeeindruckendes digitales Cross Channel Dialogmarketing in Echtzeit,die 2015 von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suitefür kundenzentriertes Marketing gekürt wurde. Darüber hinaus istartegic vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalenStandard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert.Pressekontakt:artegic AGZanderstraße 753177 BonnHerr Sebastian PieperTel: +49(0)228 22 77 97-0Fax: +49(0)228 22 77 97-900pr@artegic.dehttps://www.artegic.comTwitter: http://twitter.com/artegicFacebook: http://facebook.com/artegicOriginal-Content von: artegic AG, übermittelt durch news aktuell