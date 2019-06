Marketing Club Hamburg veröffentlicht hochklassiges Veranstaltungsprogramm für das 2. Halbjahr 2019 (FOTO)

Hamburg (ots) -Pünktlich zum traditionellen Sommerfest veröffentlicht derMarketing Club Hamburg e.V. (MCHH) sein neues Veranstaltungsprogrammfür das zweite Halbjahr 2019. Das Programm bietet denClub-Mitgliedern sowie club-interessierten Gästen eineabwechslungsreiche Mischung aus unterschiedlichen Formaten mithochkarätigen Speakern aus Unternehmen, Agenturen und Verbändenvorrangig zu Marketing-, Vertriebs- und Kommunikationsthemen. DasVeranstaltungsspektrum reicht dabei von Clubabenden, "Marketing vorOrt"-Veranstaltungen, MCHH Academies bis hin zu speziellen JuMP(Junior Marketing Professionals) Events, die sich an Berufseinsteigerund Young Professionals unter 35 Jahren richten.Den Auftakt des Programms machte am 20. Juni das Sommerfest desMarketing Clubs auf der Barkasse "Hamburger Deern" mit einerElbschifffahrt. Clubpräsident Prof. Dr. Wolfgang Merkle begrüßte über120 Clubmitglieder und geladene Gäste und blickte positiv auf dieerste Jahreshälfte zurück. "Zahlreiche neue Clubmitglieder undsteigende Teilnehmerzahlen bestätigen, dass unsere Veranstaltungen imletzten halben Jahr ein großer Erfolg waren und viel Anklang gefundenhaben", resümierte Prof. Dr. Wolfgang Merkle. "Es freut mich, dasswir diese positive Entwicklung mit ausgewählten undmarketing-relevanten Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2019fortsetzen werden und den Marketing-Standort Hamburg weiter stärken".Peter Brawand, Marketing Club Vorstand Programm, verantwortet auchim zweiten Halbjahr die Programmplanung. "Wir freuen uns sehr, dasswir auch für die kommende Jahreshälfte gefragte Top-Referenten wieDr. Harald Vogelsang (Vorstandssprecher Hamburger Sparkasse), Dr.René Schmutzler (McKinsey & Company) und Adrian Ulrich(Geschäftsführer & Leiter Innovation und Umwelt HandelskammerHamburg) für aktuelle Vortragsthemen gewinnen konnten. Eine tolleBestätigung für die lebendige, offene und kollaborative HamburgerMarketing-Szene und nicht zuletzt natürlich auch für unsereehrenamtliche Programmarbeit im MCHH", sagt Peter Brawand.Ausgewählte Highlights des Programms sind:- 12.08.2019 Marketing vor Ort: "Die Haspa Filiale der Zukunft -mehr als ein Raumkonzept" Dr. Harald Vogelsang,Vorstandssprecher, und Maren Ullrich, Leiterin Marken- undVertriebskommunikation der Hamburger Sparkasse- 06.09.19 Conference: 2. DACHINA Markendialog- 25.09.19 Marketing vor Ort: "Hatschi, Hightech, Hipster"Perspektiven auf das Thema "Marketing und digitale Gesundheit",Niels Möllgaard, Leiter Markenkommunikation & Inhouse Agenturder Techniker Krankenkasse- 28.10.19 Clubabend: Digitales Out-of-Home, Referent: Stephan vonNaguschewski, Leiter Verkaufsbüro Hamburg WallDecaux, Wall GmbH- 21.11.19 4. MarkenSlam - Innovative Start-ups pitchen um dasbeste Marketingkonzept HamburgsDas gesamte Programm des 2. Halbjahres gibt es zum Download unter:https://t1p.de/487vÜber Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen undBranchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - unddas schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Clubs inDeutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten imMarketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellemErfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildungund zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:Web: http://www.marketingclubhh.deTwitter: https://twitter.com/mchhevFacebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHHInstagram: https://www.instagram.com/marketingclub_hh/Xing: https://www.xing.com/net/pri21f137x/marketingclubhamburgPressekontakt:MARKETING CLUB HAMBURG E.V.Rothenbaumchaussee 1720148 HamburgAnsprechpartner: Thorsten ScholzTelefon 040 / 44 73 26Telefax 040 / 41 83 10E-Mail: info@marketingclubhh.orgOriginal-Content von: Marketing Club Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell