Marketing Club Hamburg veröffentlicht hochkarätiges Veranstaltungsprogramm für das 2. Halbjahr (FOTO)

Hamburg (ots) -Pünktlich zum Ende der Sommerferien veröffentlicht der MarketingClub Hamburg (MCHH) sein Veranstaltungsprogramm für das zweiteHalbjahr. Einmal mehr bietet der Marketing Club seinen Mitgliedernund club-interessierten Gästen eine profilierte Mischung ausunterschiedlichen Formaten mit hochkarätigen Speakern ausUnternehmen, Agenturen und Verbänden vorrangig zu Marketing-,Vertriebs- und Kommunikationsthemen. Insgesamt bietet das vielseitigeVeranstaltungsspektrum eine bunte Mischung aus Clubabenden,"Marketing vor Ort"-Veranstaltungen, MCHH Academies, MCHHLabs undspeziellen JuMP (Junior Marketing Professionals) Events, die sich anBerufseinsteiger und Young Professionals unter 35 Jahren richten.Den Auftakt des Programms machte gestern Abend der Besuch bei derAgentur fischerAppelt. Bei der restlos ausgebuchten Marketing vorOrt-Veranstaltung ging es im Kern um "Creative Content" in einerWelt, in der Technologie und smarte Ökosysteme das Marketingtransformieren. fischerAppelt ist "Creative Content"- Experte und hatsich daher schon vor vielen Jahren dementsprechend aufgestellt. Sieproduzieren für ihre Kunden kreativen Gesprächsstoff, der Menschenbewegt und somit die Aufmerksamkeit des Kunden nicht erzwingt,sondern verdient. "Kommunikation stiftet den Menschen nur dann einenNutzen, wenn sie entweder sinnvoll oder unterhaltsam ist.Aufmerksamkeit ist dabei das wertvollste Gut, das wir für dieProdukte und Dienstleitungen unserer Kunden ", so der MatthiasWesselmann, Vorstandsmitglied bei fischerAppelt und Gastgeber sowieReferent des gestrigen Abends."Ich freue mich sehr, dass unser zweites Halbjahr direkt mit einerso spannenden und ausgebuchten Marketing vor Ort-Veranstaltunggestartet ist", sagt Prof. Dr. Wolfgang Merkle, Präsident desMarketing Club Hamburg. "Das zweite Halbjahr hält viele Highlightsbereit wie z.B. die Clubabende mit Lufthansa und Jägermeister,Marketing vor Ort im Hotel "Vier Jahreszeiten" oder die beiden Abendemit Boris Entrup und Sky du Mont."Ausgewählte Highlights des Programms sind:- 28.08.2018 Clubabend: Deutsche Lufthansa "Herkunft trifftZukunft - Neuer Markenauftritt der Lufthansa", Referenten:Nicole Mies (Senior Director Brand & Marketing CommunicationStrategy, Deutsche Lufthansa) und Peter Martin (Gründer undManaging Partner Martin et Karczinski GmbH)- 03.09.2018 3. MarkenSlam: Sechs Start-ups pitchen um denHauptpreis von WallDecaux (Digital-Out-of-Home-Kampagne)- 06.09.2018 Marketing vor Ort: "Vier Jahreszeiten" (FairmontGroup) Relaunch einer Premium-Marke, Referenten: Leonie Weber(Marketing & Communications Manager) und Thomas Lindner(Direktor Marketing)- 11.09.2018 Clubabend: Jägermeister von einer Traditionsmarke hinzum Live Style Produkt, Referenten: Kai Dechsling (Leiter Event& Live Communication) und Timo Weber (Leiter Brand Management)- 01.10.2018 Clubabend: Influencer Marketing Chancen undErfolgsfaktoren, Referenten: Hendrik Martens (CCO flow:fwd GmbH& Stv. Vorsitz Bundesverband Influencer Marketing e.V.),Christoph Kastenholz (Gründungspartner & CEO Pulse Group) undLara Daniel (Gründungspartnerin & CEO Pulse Group)- 07.11.2018 Clubabend: Boris Entrup - Vom Mensch zur Marke,Referent: Boris Entrup (Hair- & Make-up Artist und Deutschlandsbekanntester Beauty Experte)- 28.11.2018 Wissen & Wie: "Personalities for Brands", Referenten:Sky Du Mont (Schauspieler) und Mark Nowak (Nowak CommunicationsGmbH)Das gesamte Programm des 2. Halbjahres gibt es zum Download unter:http://ots.de/DvS3UxÜber den Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen undBranchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - unddas schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Clubs inDeutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten imMarketing geben wir die Möglichkeit, zu anspruchsvollem und aktuellemErfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildungund zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:Web: http://www.marketingclubhh.deFacebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHHInstagram: https://www.instagram.com/marketingclub_hh/Xing: https://www.xing.com/net/pri21f137x/marketingclubhamburgAnsprechpartner für Rückfragen:MARKETING CLUB HAMBURG E.V.Rothenbaumchaussee 1720148 HamburgAnsprechpartner: Tobias LembkeTelefon 040 / 44 73 26Telefax 040 / 41 83 10E-Mail: info@marketingclubhh.orgPressekontakt:Edith Stier-ThompsonBeiratsmitglied im Marketing Club Hamburg e. V.Ressort: PR & Kommunikationstier-thompson@newsaktuell.deOriginal-Content von: Marketing Club Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell